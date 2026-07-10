الوداع الأكثر خلوداً في التاريخ؛ تشييع قائد الثورة وتغيير رواية وسائل الإعلام العالمية

وكالة مهر للأنباء: لم يكن تشييع قائد الثورة الإسلامية مجرد طقس عزائي؛ بل تحول هذا الحدث في فترة قصيرة إلى واحد من أهم الأحداث الإعلامية والسياسية في العالم، ووجه أنظار العديد من وسائل الإعلام والمحللين والمراقبين الدوليين. إن اتساع التغطية الإخبارية، وحضور عشرات الوسائل الإعلامية الأجنبية في طهران، وتنوع الروايات التي نُشرت عن هذا الحدث، أظهر أن هذا الحدث تجاوز إطار خبر محلي، وأصبح قضية مهمة في مجال السياسة والإعلام الدوليين.

واللافت أن وسائل الإعلام المختلفة، رغم خلفياتها السياسية المتنوعة ونهجها المختلفة في تغطية المراسم، أكدت في النهاية على عدة حقائق مشتركة؛ الحضور الواسع للشعب، والنظام الملحوظ في تنظيم المراسم، والأهمية الإقليمية والدولية لهذا الحدث، وتداعياته على مستقبل تطورات غرب آسيا. هذه القواسم المشتركة جعلت من هذه المراسم واحدة من الأحداث النادرة التي اضطرت حتى وسائل الإعلام المنافسة إلى قبول جزء كبير من حقائق الميدان فيها.

وسائل الإعلام الغربية وقبول حقيقة لا يمكن إنكارها

غالباً ما روت وسائل الإعلام الغربية خلال السنوات الماضية تطورات إيران من منظور الخلافات الداخلية أو الاحتجاجات الاجتماعية أو الضغوط الاقتصادية، لكن هذه المرة واجهوا مشهداً لم يكن من الممكن تجاهله. إن الحضور الواسع للشعب في شوارع طهران أجبر الروايات الإعلامية على التكيف مع واقع الميدان.

ركزت بعض وسائل الإعلام مثل "الغارديان" على نظام وإدارة المراسم، واعتبرتها مثالاً على قدرة إيران في تنظيم تجمع ضخم. كما أشارت "رويترز"، في معرض حديثها عن الأبعاد السياسية للمراسم، إلى أنها كانت مؤشراً على استمرار التماسك الداخلي الإيراني بعد الحرب الأخيرة، واعتبرت هذا الأمر مؤثراً على مستقبل التفاعلات والمفاوضات الإقليمية. كما عكست وكالة "فرانس برس"، و"أسوشيتد برس"، و"يورونيوز"، و"فرانس 24"، ووسائل إعلام غربية أخرى، أبعاد هذه المراسم من زوايا مختلفة، لكن لم يتمكن أي منها تقريباً من تجاهل الحضور الواسع للشعب والأهمية السياسية لهذا الحدث.

في الواقع، كانت النتيجة الإعلامية الأولى لهذه المراسم هي أن الرواية السائدة حول عزلة الجمهورية الإسلامية واجهت تحدياً خطيراً. فعندما يشارك الملايين في مراسم ما، تضطر وسائل الإعلام إلى تعديل روايتها بناءً على الصور المتاحة، وليس على أساس الافتراضات السياسية.

الرواية العربية؛ أكثر من مجرد مراسم عزاء

في العالم العربي أيضاً، كان لهذه المراسم صدى واسع. فبينما ركزت وسائل الإعلام الغربية أكثر على التداعيات الداخلية والجيوسياسية للمراسم، قامت الشبكات العربية بتحليلها في إطار مستقبل المنطقة وتطورات محور المقاومة.

بدأت قنوات "الجزيرة"، و"الميادين"، و"العربي"، و"العهد"، و"المسيرة"، و"شهاب" الفلسطينية، منذ الساعات الأولى، تغطيتها الحية والمستمرة للمراسم. وكان القاسم المشترك بين هذه الوسائل هو التركيز على الحشود الغفيرة، والأهمية الإقليمية للمراسم، وارتباطها بتطورات ما بعد الحرب الأخيرة. حتى وسائل الإعلام التي لها نهج مختلف تجاه إيران، لم تستطع تجاهل الأبعاد الواسعة لهذا الحدث، وجعلته واحداً من أهم أخبار اليوم في العالم العربي.

في رواية وسائل الإعلام العربية، لم يكن تشييع قائد الثورة مجرد نهاية حياة شخصية سياسية، بل كان نقطة حاسمة في مستقبل المعادلات الإقليمية. هذا المنظور جعل التغطية الإعلامية لهذه المراسم تبقى في صدارة أخبار العديد من الشبكات العربية لعدة أيام.

النظرة الروسية؛ التأكيد على المقاومة والاقتدار

ركزت وسائل الإعلام الروسية أيضاً على هذه المراسم من زاوية جيوسياسية. وركزت وكالات "ريا نوفوستي"، و"تاس"، و"سبوتنيك" على الحضور الواسع للشعب، ورموز المقاومة والتماسك الوطني، واعتبرت هذه المراسم مؤشراً على استقرار البنية السياسية الإيرانية.

يتوافق هذا النوع من الرواية مع النظرة الاستراتيجية لروسيا تجاه تطورات غرب آسيا؛ وهي نظرة تعتبر استقرار إيران عاملاً مهماً في موازين القوى الإقليمية.

المحللون المستقلون وكسر القوالب السائدة

إلى جانب وسائل الإعلام الرسمية، كان رد فعل المحللين والصحفيين المستقلين جديراً بالملاحظة أيضاً. اعتبر العديد منهم الصور المنشورة من طهران أكثر من مجرد حدث إخباري، ورأوا فيها مؤشراً على رأس المال الاجتماعي والقدرة على حشد الرأي العام في إيران.

يعتقد بعض المحللين أنه إذا كان الهدف من الضغوط الخارجية والحرب الأخيرة هو إضعاف التماسك الداخلي الإيراني، فإن صور هذه المراسم تظهر نتيجة مختلفة. فمن وجهة نظرهم، تسبب الحضور الواسع للشعب في إعادة النظر في العديد من التحليلات السابقة حول مستقبل إيران.

يمكن تحليل الصدى العالمي لهذه المراسم على ثلاثة مستويات:

أولاً، على المستوى الإعلامي، أشارت مراسم التشييع إلى الفجوة بين واقع الميدان والروايات السائدة حول إيران. وسائل الإعلام التي كانت تقدم لسنوات صورة عن عزلة إيران الاجتماعية، اضطرت هذه المرة إلى التحدث عن الحضور الواسع للشعب، ونظام المراسم، وأهميتها السياسية.

ثانياً، على المستوى الداخلي، تحولت هذه المراسم إلى عرض للرأسمال الاجتماعي والتماسك الوطني. بعد الحرب الأخيرة، كانت بعض الأوساط الخارجية تتوقع أن تدخل إيران فترة من عدم الاستقرار، لكن الحضور الواسع للشعب أظهر أن المجتمع الإيراني يمتلك قدرة عالية على إعادة إنتاج التضامن في الظروف الحرجة.

ثالثاً، على المستوى الإقليمي، حملت هذه المراسم رسالة واضحة للفاعلين في غرب آسيا. أظهر حضور الوفود الأجنبية، والتغطية الواسعة لوسائل الإعلام الإقليمية، واستمرار نشاط المؤسسات السياسية، أن هيكل الجمهورية الإسلامية يقوم على المؤسسات والخطاب، وأن انتقال السلطة لا يعني خلق فراغ استراتيجي.

حرب نفسية معكوسة

من منظور الاتصال السياسي، كان أحد أهم تداعيات هذه المراسم هو تشكل نوع من الحرب النفسية المعكوسة. إذا كان هدف الضغوط العسكرية والإعلامية هو إظهار ضعف وعزلة إيران، فإن الصور المنشورة من طهران نقلت رواية أخرى إلى العالم.

تسبب الحشد الهائل، ونظام المراسم، وانعكاسها الواسع في وسائل الإعلام الدولية، في إعادة نظر العديد من المحللين في مدى مرونة المجتمع الإيراني. في ظل هذه الظروف، تحولت المراسم نفسها إلى وسيلة إعلامية قدمت، دون الحاجة إلى دعاية رسمية، صورة مختلفة عن الوضع الداخلي الإيراني للعالم.

الخلاصة

أظهر الصدى العالمي لمراسم تشييع قائد الثورة الإسلامية أن هذا الحدث لا يمكن اعتباره مجرد طقس ديني أو وطني. إن حجم التغطية الإعلامية، وتنوع الروايات، واهتمام المحللين الدوليين، يشير إلى أن هذه المراسم تحولت إلى حدث جيوسياسي وإعلامي، حمل رسائل تتجاوز حدود إيران.

ربما كان أهم إنجاز لهذه المراسم هو أنها كشفت مرة أخرى دور "الرأسمال الاجتماعي" في معادلات القوة. في الوقت الذي تركز فيه العديد من التحليلات على مكونات القوة الصلبة، أظهر هذا الحدث أن التماسك الاجتماعي، والذاكرة الجماعية، والقدرة على خلق التضامن الوطني، لا تزال من أهم عناصر القوة في النظام الدولي. ومن هذا المنظور، فإن تشييع قائد الثورة لم يكن نهاية مرحلة تاريخية، بل بداية مرحلة جديدة في الرواية السياسية والإعلامية الإيرانية؛ مرحلة ستكون آثارها ملحوظة في تطورات المنطقة والإدراك العالمي لإيران، في الأشهر، وربما السنوات القادمة.

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