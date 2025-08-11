https://ar.mehrnews.com/news/1961567/ ١١/٠٨/٢٠٢٥، ١:٢٦ م رمز الخبر 1961567 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١١/٠٨/٢٠٢٥، ١:٢٦ م فيديو...عودة زوار الأربعين عبر معبر بركت يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة عودة زوار الاربعين عبر معبر بركت. تحميل 31 MB رمز الخبر 1961567 کپی شد محتوى ذات صلة الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر يلتقي القنصل العام لإيران في كربلاء الحرس الثوري محذرا العدو: ردنا على اي عدوان سيتجاوز التوقعات قافلة الأربعين الطبية الإيرانية تتجه الى كربلاء المقدسة سمات زيارة الاربعين ايران العراق
