١١‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١:٢٦ م

فيديو...عودة زوار الأربعين عبر معبر بركت

يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة عودة زوار الاربعين عبر معبر بركت.

