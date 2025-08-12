عدد زوار الاربعين عبر منفذ مهران يبلغ مليونين و370 ألف شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار إلى أن معبر مهران هو الأقرب والأكثر ازدحامًا بالزوار من العتبات المقدسة، وقال: نشهد هذه الأيام تدفقًا كبيرًا للزوار للمشاركة في مراسم زيارة الأربعين.

وأضاف كرمي: "تتحول موجة مغادرة الزوار إلى موجة عودة، حيث سُجّلت حركة مرور تزيد عن 200 ألف شخص يوميًا خلال خمسة أيام متتالية ".

وأضاف محافظ إيلام: "كما سُجِّل خلال يومين عدد قياسي بلغ 253 ألفًا و270 ألف شخص على معبر مهران، مما يدل على الدعم المناسب لهذا العدد الكبير من السكان من قِبل المؤسسات والشعب والقوافل".

وأوضح محافظ إيلام أن 88 ألف شخص عبروا الحدود اليوم الثلاثاء من الصباح وحتى الساعة التاسعة صباحًا، مضيفًا: "منذ بداية شهر صفر، عبر أكثر من مليونين و370 ألف شخص معبر مهران".

وأشار إلى الترتيبات اللازمة لعودة الزوار، وقال إن أكثر من 1000 إلى 1100 حافلة تعمل يوميًا في محطة بركت لنقل الركاب إلى المحافظات التي يقصدونها.

كما أشار كرمي إلى مركز المراقبة التابع للمحافظ، الذي يراقب عملية تقديم الخدمات في محطة الشهيد سليماني وموقف سيارات الأربعين، ونقاط الدخول والخروج إلى الحدود.

/انتهى/