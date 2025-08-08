الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر يلتقي القنصل العام لإيران في كربلاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذا اللقاء، قدم الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر تقريرًا مفصلاً عن خدمات هذه الجمعية في مسيرة الأربعين، وقال: "لقد سخرت جمعية الهلال الأحمر إمكانيات واسعة لخدمة زوار أربعين الحسين".

وأضاف: "تم إرسال 8000 متطوع إغاثي وطبي، بالإضافة إلى معدات طبية وإغاثية ودوائية، إلى العراق لخدمة الزوار خلال أربعين امام الحسين عليه السلام". كما تم تجهيز 700 طن من الأدوية، و200 مركبة إنقاذ وإسعاف، ونحو 200 عيادة، و5 مستشفيات، لخدمة الزوار حاليًا.

كما أعلن أفشار عن تشغيل نظام الاستشارات الهاتفية 4030، وقال: "تُقدم هذه المنصة المتخصصة خدمات للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالصحة، والصحة النفسية، والتغذية، والإسكان في حالات الطوارئ، وإدارة الأزمات".

كما أشاد ساداتي نجاد، القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كربلاء، بجهود جمعية الهلال الأحمر، مؤكدًا على أهمية هذه الخدمات في تسهيل رحلة الزوار وضمان صحتهم، وقال: "تلعب هذه الإجراءات دورًا هامًا في تحسين جودة رحلة الزوار، وتوفير الأمن والطمأنينة لهم".

