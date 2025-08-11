ممثل إيران في جنيف: هجمات الكيان الصهيوني الأخيرة على إيران انتهاكٌ واضحٌ للقانون الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في كلمةٍ ألقاها "حيدر علي بلوجي"، رئيس إدارة نزع السلاح والحد من التسلح بوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الاثنين11 أغسطس/آب خلال اجتماعٍ لفريق العمل المعني بتعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية، رحّب بانضمام عضوين جديدين إلى هذه المعاهدة، مؤكدًا على أهمية عالميتها، لا سيما في الشرق الأوسط، وأدان بشدة هجمات الكيان الصهيوني الأخيرة على المراكز البيولوجية والصحية السلمية في إيران.

في إشارةٍ إلى الهجمات العدوانية والمباشرة والمتعمدة التي شنّها الكيان الصهيوني على مراكز اللقاحات والأدوية والصحة وغيرها من المراكز المماثلة في إيران، اعتبر بلوجي هذه الأعمال انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للاتفاقية، وحذّر من أن هذه الهجمات، بالإضافة إلى الإضرار بالقدرات الوطنية في مجال الصحة العامة، تُعرّض الأمن البيولوجي الإقليمي والعالمي للخطر.

وأكد أن الهجمات على المراكز البيولوجية السلمية تنتهك الحقوق الأساسية للدول الأعضاء في الاستخدام السلمي للعلوم البيولوجية، وتُعد اعتداءً على نظام نزع السلاح العالمي بأكمله. كما دعا المندوب الإيراني المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال بشدة ومحاسبة مرتكبيها.

أُنشئ فريق العمل المعني بتعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية بقرار من المؤتمر الاستعراضي التاسع للاتفاقية عام ٢٠٢٢ بهدف تعزيزها في جوانب مختلفة، بما في ذلك التعاون والمساعدة الدوليين، واستعراض التطورات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بالاتفاقية، والتحقق من أحكامها. ومن المقرر أن تستمر أنشطتها حتى نهاية عام 2026 على أقصى تقدير.

