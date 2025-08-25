جنيف تستضيف جولة جديدة من المحادثات الإيرانية الأوروبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنها ستُعقد غدا الثلاثاء، جولة جديدة من المحادثات على مستوى نواب وزراء الخارجية بين إيران والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) إلى جانب الاتحاد الأوروبي في جنيف.

وفي هذه الجولة، كما في الاجتماعات السابقة، سيرأس الوفد الإيراني مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، وسيحضر ممثلو الدول الأوروبية الثلاث أيضًا على مستوى المديرين السياسيين بوزارة الخارجية، وسيمثل الاتحاد الأوروبي نائب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

هذا وبعد محادثة هاتفية يوم الجمعة الماضية، بين وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي ونظرائه الأوروبيين ومنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اتفق الجانبان على عقد الاجتماع في جنيف يوم الثلاثاء.

تجري هذه المحادثات في وقت هددت فيه الدول الأوروبية، من الدول المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة، إيران بتفعيل آلية الزناد بحلول نهاية الشهر الجاري بشكل غيرقانوني، وترى إيران أنه في ظل عدم التزام الأطراف الأوروبية بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن تحركها لتفعيل هذه الآلية باطل من الأساس.

