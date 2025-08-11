إسلامي: ملتزمون بحماية المصالح الوطنية والإنجازات العلمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في رسالة إلى الأمة الإيرانية حول حماية المصالح الوطنية والإنجازات العلمية: نؤكد للأمة الإيرانية العظيمة أن خبراء وعلماء البلاد سيحمون القدرات العلمية والمصالح الوطنية بكل ما أوتوا من قوة.

وجاء في نص رسالة محمد إسلامي، نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية:

"بسم الله الرحمن الرحيم

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْبَاطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

(سورة الأنبياء، الآية 18)

شعب إيران الإسلامية الأبي الصامد

شجاعتكم وبطولتكم وثباتكم، أيها الشعب العزيز، في مواجهة الاعتداءات الجبانة لأمريكا ناهبي العالم والكيان الصهيوني وحلفائهما المجرمين، قد أضاءت صفحةً من نورٍ لشعبٍ سار دائمًا بثباتٍ على طريق الحق والعدل. لم تُثبِّط هذه الأعمال العدائية إرادة شعبنا فحسب، بل أظهرت وحدةَ وحماسَ وإيمانَ الإيرانيين في الدفاع عن وحدة أراضي الوطن الإسلامي وشرفه واستقلاله، أكثر من أي وقتٍ مضى.

لا شك أن تضامن الشعب الإيراني النبيل والعمليات الجبارة والاستراتيجية للقوات المسلحة الباسلة للبلاد، إلى جانب تضحياتها، كانت وستظل ركائز أساسية لانتصار الحق على الباطل.

يا شعب إيران العزيز؛

لقد وقع عدوان النظامين الصهيوني والأمريكي وتدمير المنشآت النووية للبلاد في مراكز تخضع جميعها للإشراف الكامل والدائم للوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذه الهجمات، قبل أن تكون هجومًا على الصناعة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تُعد انتهاكًا صارخًا للنظام القانوني والأعراف الدولية؛ والمؤسف أكثر أن المدير العام، وهو دمية في يد الوكالة، رفض إدانة هذا العمل الإجرامي، مخالفًا بذلك قوانين وأنظمة هذه المؤسسة الدولية.

والآن، بالتوكل على الله تعالى وتجديد عهدنا مع قائد الثورة الإسلامية (دام ظله)، نؤكد للشعب الإيراني العظيم أن خبراء وعلماء البلاد سيحمون القدرات العلمية والمصالح الوطنية بكل ما أوتوا من قوة. الصناعة النووية رمزٌ ناجحٌ لإرادة الأمة الإيرانية في تحقيق الاستقلال العلمي والسيادة الوطنية وتقدم البلاد.