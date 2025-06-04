إسلامي: سنمضي قدما في برنامجنا النووي بعزم راسخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في أعقاب التصريحات الاستراتيجية والتوضيحية لسماحة قائد الصورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في مراسم إحياء ذكرى رحيل الامام الخميني(رض) وتأكيده على أن الصناعة النووية هي صناعة أم وأن العديد من المجالات العلمية تتأثر بالصناعة النووية وأن تخصيب اليورانيوم هو مفتاح القضية النووية وأن الأعداء يركزون على التخصيب، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان على استمرار تقدم الصناعة النووية في البلاد.

وقال نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في بيان: إن تصريحات سماحته الاستراتيجية والتوضيحية والذكية في خطابه خلال مراسم احياء ذكرى رحيل الامام الخميني اليوم الاربعاء كانت كما هي الحال دائما حاسمة ومستنيره وكريمة وملأت قلوب الشعب الإيراني وأحرار العالم بالأمل والإيمان والفخر. إن التقدم الجوهري والفخور الذي حققته الصناعة النووية، وخاصة في مجال دورة الوقود النووي الكاملة، يعود الفضل فيه إلى البركات الإلهية والتوجيه الحكيم والدعم الثابت من سماحة القائد لقد تمكن الشباب المؤمن والملتزم والواعي في هذا المجال، وعلى الرغم من الضغوط السياسية الشديدة والعقوبات القاسية والتهديدات العسكرية والأمنية المستمرة، من الارتقاء بهذه الصناعة المرموقة إلى مستوى عالمي متميز وخلق المصداقية والشرف والسلطة للأمة الإيرانية العزيزة.

وتابع: في ضوء هذه الجهود، ثبتت صحة كلمات فخامتكم المستنيرة "نحن قادرون" مرة أخرى بشكل واضح على أرض الواقع، وأصبح الإيمان بقدراتنا الكامنة أكثر رسوخًا من أي وقت مضى في قلوب الإيرانيين".

وتابع: باسم العاملين والخبراء والعلماء في الصناعة النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعرب عن امتناني للدعم المستمر والاستراتيجي من سموه، وأؤكد لكم أمام الله تعالى أننا بإيماننا الراسخ وروحنا الثورية وإيماننا الصادق سنواصل مسيرة تقدم الصناعة النووية بقوة وثبات. كما في الماضي، فإننا سنقف ضد تجاوزات الولايات المتحدة والقوى المهيمنة الأخرى، وبالاعتماد على القدرات المحلية والنعمة الإلهية، سنعمل على تعزيز تطوير هذه الصناعة الاستراتيجية ذات التأثير المتزايد على حياة الناس، على المستويين الوطني والدولي. وأسأل الله العلي القدير دوام العزة والصحة وطول العمر ببركات سموه، وللشعب الإيراني العزيز النبيل المزيد من الفخر والاعتزاز.

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