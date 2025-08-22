العراق.. اعتقال لاهور شيخ جنكي في السليمانية بعد اشتباكات مع القوات الأمنية

أفادت وكالة مهر للأنباء، ان القوى الأمنية انتشرت عند المداخل الرئيسية لمحافظة السليمانية في كردستان بعد صدور مذكّرة إلقاء قبض بحق شيخ جنكي. وسبقت الاعتقال اشتباكات كثيفة مع قوات الأمن.

وأفادت وكالة "أ ف ب" نقلاً عن مسؤولين أمنيين بسقوط 3 قتلى و19 جريحاً من قوات الأمن في اشتباكات خلال توقيف شيخ جنكي في كردستان.

وكانت محكمة تحقيق الأمن في السليمانية قد أصدرت مُذكّرة توقيف بحق لاهور شيخ جنكي بموجب المادة 56 من قانون العقوبات العراقي، على خلفية قضايا تتعلّق بالأمن والنظام العام.

بدوره، صرّح لاهور شيخ جنكي قبل اعتقاله أنّ "ما تقوم به القوى الأمنية في السليمانية يأتي بدوافع سياسية وليست قضائية".

واتهم شيخ جنكي بعض أعضاء ما وصفها بـ"الأحزاب الفاسدة" بمحاولة التدخّل في عمل الحكومة في المناطق الحدودية، لافتاً إلى أنّ "الحكومة لم تكن حاضرة لمواجهة هذا التدخّل".

ونفى حزبه تلقّيه أيّ إشعار رسمي بشأن مذكّرة التوقيف، بينما قال شقيقه آراس إنّ أيّ خلافٍ أو إشكالٍ لا ينبغي أن يُعالج بالقوّة، مطمئناً أهالي السليمانية بأنّهم لن يقوموا بأيّ خطوة قد تُزعزع استقرار المدينة، وفق وسائل إعلام كردية.

وأضاف آراس أنّه "لا وجود لقرار رسمي صادر من المحكمة باعتقال شقيقه، وكلّ ما يُشاع بهذا الخصوص غير صحيح"، مؤكّداً أنّ الخلاف بين بافل طالباني وشيخ جنكي ينبغي أن يُعالج عبر الحوار والتفاهم لا المواجهة العسكرية، محذّراً من أنّ اندلاع مواجهة سيؤدّي إلى توسّعها ووصولها إلى مناطق أخرى.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام كردية، أنّ قادة في الإطار التنسيقي العراقي أجروا اتصالات مع رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، مطالبين إياه بالمساهمة في الحفاظ على الوضع الأمني المستقر في مدينة السليمانية.

من هو لاهور شيخ جنكي؟

يُعَدّ لاهور شيخ جنكي واحداً من أبرز الشخصيات السياسية الكردية في إقليم كردستان العراق. وُلد عام 1975 وينتمي إلى عائلة ذات ثقل سياسي، إذ شغل في وقتٍ سابق منصب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) إلى جانب بافل طالباني، نجل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.

لكن مسيرته شهدت خلافاتٍ حادّة داخل صفوف الحزب، انتهت بخروجه وتأسيسه حزباً جديداً حمل اسم "جبهة الشعب".

ومن خلال هذا الإطار السياسي، خاض جنكي انتخابات برلمان كردستان عام 2024، وتمكّن حزبه من الفوز بمقعدين نيابيين.

/انتهى/