ممر زنكزور هو خطة أمريكية إسرائيلية عمرها 34 عامًا

وكالة مهر للأنباء، المجموعة الدولية: منذ بداية الخلافات بين أذربيجان وأرمينيا، أصبحت العلاقة مع "نخجوان" أحد التحديات الرئيسية بين البلدين. كما أن " قره باغ"، وهي منطقة ذات أغلبية أرمنية في أذربيجان، وتتصل بأرمينيا عبر ممر لاتشين، واستمر هذا الارتباط لسنوات، كانت قضية أدت إلى نشوب الحروب بين أذربيجان وأرمينيا؛ لأن أذربيجان كانت تسعى للسيطرة على هذه المنطقة. خلال الحروب العديدة التي اندلعت، سيطرت أذربيجان على هذه المنطقة، وتعهدت، بموجب اتفاقية ثلاثية، بتوفير تواصل آمن بين سكانها وأرمينيا. إلا أن حصار قره باغ والضغط على الأرمن أجبرهم على الهجرة، فأصبحت هذه المنطقة مهجورة، وانتهكت أذربيجان، إلى حد ما، أهم بند في الاتفاقية الثلاثية لعام ٢٠٢٠. واستنادًا إلى البند التاسع من الاتفاقية الثلاثية، زعمت جمهورية أذربيجان أن أرمينيا التزمت بإنشاء ممر من أذربيجان إلى نخجوان بموجب هذه الاتفاقية. ولهذا السبب، وسّعت الجمهورية جهودها منذ عام ٢٠٢٠، ووصلت هذه الجهود إلى ذروتها وتكثفت في الشهر الماضي. يُشكّل "ممر زنكزور" خطرًا أمنيًا على جمهورية إيران الإسلامية وأرمينيا والجهات الفاعلة الأخرى الموجودة في هذه المنطقة والمرتبطة بجنوب القوقاز. والمشكلة الأبرز بالنسبة لإيران هي قطع اتصالها البري بأرمينيا، وحتى وصولها البري إلى الدول الأوروبية سيتأثر:



الإعلام: دافعٌ للتفاهم ورسم مستقبل مشترك بين الجيران في المنطقة

ألقى الدكتور محمد مهدي رحمتي، المدير العام للوكالة والمتحدث الافتتاحي للاجتماع، كلمةً قال فيها: "إن الحوار الإعلامي حول القضايا الإقليمية المهمة ضروري. إذا استطعنا جميعًا بناء حوار إعلامي مناسب حول القضايا والمشاكل المشتركة التي نواجهها على المستوى الإقليمي، فسنحقق بالتأكيد تأثيرًا وطنيًا ودوليًا كبيرًا".

وأضاف: "يمتلك معظمنا المعرفة والخبرة والتجربة في مجالات تخصصنا، وهي قيمةٌ لمشاركتها مع الآخرين في كثير من الحالات، وخاصةً في مجال الممرات، الذي يُعدّ اليوم قضيةً وأهميةً بالنسبة لنا. ومن الجوانب المُهمَلة فينا أننا نُقلّل من فرص مشاركة معارفنا ومناقشتها والإجابة على الأسئلة المُحتملة للوصول إلى حلٍّ مُتفق عليه".

وأكد الدكتور رحمتي: "إن مستقبل الجيران في المنطقة لا يتشكل دون بعضهم البعض. ويمكن للإعلام أن يكون دافعًا لخلق التفاهم ورسم مستقبل مشترك بين الجيران في المنطقة". يمكن للحوار الإعلامي أن يُشكّل المستقبل السياسي ويُسهم في صنع السياسات. وإيران، بصفتها دولةً ذات تاريخ عريق في المنطقة، والتي يُمثّل ممر زانجزور أهميةً لها، قادرةٌ على تبادل الأفكار والتوصل إلى استنتاجاتٍ مناسبة.

قال داريوش صفرانجاد، أحد المتحدثين في المؤتمر الدولي "ممر زنكزور: التهديدات الجيوسياسية ضد إيران ووجهات نظر اللاعبين": إن ممر زنكزور هو خطة أمريكية عمرها 34 عامًا. طورت الولايات المتحدة هذه الخطة لمدة 34 عامًا تحت اسم "خطة غوبل"، و"زنكزور" هو الاسم الحالي والنسخة الجديدة من نفس الخطة التي تعود إلى 34 عامًا مضت. قاومت جمهورية إيران الإسلامية وروسيا هذه الخطة منذ البداية؛ ولهذا السبب لم تُنفذ حتى يومنا هذا.

وأضاف: يُعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) الداعم الرئيسي لممر زنكزور، يليه الولايات المتحدة وأوروبا والكيان الصهيوني وتركيا والتكفيريون. تلعب تركيا دورًا بارزًا في ممر زنكزور لأن قيادة الناتو الجنوبية الشرقية تتخذ من تركيا مقرًا لها. تتمتع تركيا بحضور بارز في القوقاز وآسيا الوسطى، وحتى في أفغانستان والبلقان، لأن قيادة جنوب شرق حلف الناتو تتخذ من تركيا مقرًا لها، وتعمل هذه الدولة نيابةً عن الناتو.

أكد هذا الخبير البارز في شؤون القوقاز أن أهم قضية في زنكزور هي الاجتماعان اللذان عُقدا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وطرح النقاط التالية: عُقد الاجتماع الأول في تركيا، والثاني في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، دون وجود روسيا كوسيط لإحلال السلام في كاراباخ عام 2020. وتتراوح مدة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في هذين الاجتماعين بين 8 و9 أشهر. وتقرر تشكيل تحالف يضم شركات أمريكية وأوروبية وإسرائيلية وتركية وأذربيجانية وأرمينية. كما وافق رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على منح السيادة الفعلية على ممر زانجيزور، الذي يبلغ طوله حوالي أربعين كيلومترًا وعرضه بين خمسة وستة كيلومترات، لمدة 100 عام.

وأضاف سفرنجاد: إذا كانوا يبحثون عن طريق، فسيكون طول الطريق 50 مترًا أو 60 مترًا، وفي النهاية 70 مترًا، وإذا بنوا سكة حديد، فستكون هناك حاجة إلى 100 متر. عندما يُنظر إلى عرض 6 كيلومترات برًا وجوًا، فهذا يُظهر أن الخطط ليست مجرد عملية اقتصادية وتبادل، بل هي مشروع استراتيجي؛ خلال العدوان الـ 12 يومًا التي شنها الكيان الصهيوني ضد إيران، استخدمت طائرات إف-35 وإف-16 التابعة للكيان المحتل المجال الجوي لهذا الممر في قصف مناطق طهران وكرج والشمال.

ووفقًا له، بموجب اتفاقية أبو ظبي، سيتم تشكيل ائتلاف لمدة شهرين اعتبارًا من 19 يوليو 1404، ومن المفترض أن يحددوا المسار. لهذا السبب، ليس من الواضح تمامًا ما إذا كان طوله أكثر أم أقل من 42 كيلومترًا؟ سيؤكد الائتلاف ذلك. بعد شهرين، ستُرسل دولتا أذربيجان وأرمينيا رسالةً إلى مجلس الأمن وأوروبا، لتُعتبر مهمة مجموعة مينسك التابعة لمجلس الأمن، والتي توسطت في سلام قره باغ على مدار ثلاثين عامًا، قد انتهت. كما ستُعدّلان الدستور الأرمني لحذف الأحكام المتعلقة بكاراباخ منه. وسيُحوّل النظام في أرمينيا من برلماني إلى رئاسي. في 24 أبريل/نيسان 2026، الموافق 4 أردیبهشت 1405، في إسطنبول، تركيا، سيتم توقيع اتفاقية سلام شاملة بين أذربيجان وأرمينيا بحضور ترامب وماكرون وأردوغان وباشينيان وإلهام علييف. وفي الشهر التالي، في يونيو/حزيران، سيُجرى استفتاء دستوري وانتخابات في أرمينيا، وستُصبح كلٌّ من أذربيجان وأرمينيا قريبًا عضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد إزالة العقبات التي تحول دون انضمامهما. وسيُعهد بأمن هذا الممر إلى الكونسورسيوم المذكور، وسيُعهد به إلى الناتو. وبالطبع، فإن وضع خطة ليس سببًا لتنفيذها. كل هذا تخطيط واتفاقيات عُقدت خلال جولتين من الاجتماعات في تركيا وأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، ويعتمد نجاحها على سلوك جمهورية إيران الإسلامية وروسيا.

وأكمل هذا الخبير القوقازي البارز حديثه قائلاً: بناءً على الخطط التي وُضعت خلال جولتي القمة في تركيا وأبو ظبي، أكد باشينيان لإلهام علييف عدم ذكر اسم زنكزور، بل الإشارة إلى أنها طرق النقل من أرمينيا إلى أوروبا؛ فالإيرانيون حساسون تجاه زانجيزور، والأرمن يُطلقون على ممر زانجيزور اسم "ممر سيونيك".

واختتم قائلاً: هذا الممر يضم حلف الناتو، وأمريكا، وأوروبا، والكيان الصهيوني، والحركة التكفيرية، والقومية التركية. الاقتصاد مجرد ذريعة، وزنكزور مُخبأة خلف الكواليس. هل كان الاقتصاد ضعيفًا حتى اليوم؟ لا. تُوفّر جمهورية إيران الإسلامية ممرًا حرًا منذ نحو ثلاثين عامًا، وترتبط أذربيجان بأرمينيا. كما يجري بناء ممر أراس، مما سيُختصر الطريق. بعد 34 عامًا، تُحاول أمريكا تنفيذ خطتها بمساعدة بيادقها، نيكول باشينيان وإلهام علييف.

ستصبح جغرافية إيران خانقة مع "ممر زنكزور"

وأضاف شعيب بهمن في كلمته: "تتبلور مشاريع كبرى حول إيران، ويُعد ممر زنكزور جزءًا منها. لسنوات، دارت نقاشات في شرق إيران حول تصميم وإنشاء ممر يُسمى "لاجورد". سيربط هذا الممر باكستان وأفغانستان بتركمانستان، كما سيُتاح الاتصال بباكو عبر بحر قزوين. أما بالنسبة لأفغانستان وباكستان، فتُعتبر إيران الطريق الأرخص والأسرع لربطهما بتركيا وأوروبا. لكنهم على استعداد لتجاوز هذا الطريق، والذهاب في رحلات مُرهقة، واستخدام النقل المشترك بالسكك الحديدية والبحري والبري، وذلك لإقصاء إيران من هذه الطرق العابرة".

وأضاف: "تم التخطيط لدراسة ممر آخر يُسمى "إیمك" في جنوب إيران؛ يبدأ هذا الممر من الهند ويصل إلى دول الحدود الجنوبية للخليج الفارسي، ويمتد إلى الأراضي المحتلة والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا. عمليًا، يُستبعد الخليج الفارسي كبيئة جيوسياسية محددة في هذا الممر. كما طُرح ممر "مسار التنمية" في غرب إيران. سيتم رسم طريق إلى تركيا عبر الخليج الفارسي والعراق، وهو موازٍ بشكل أساسي لممر الشمال-الجنوب، وهو مشروع سعت إليه إيران وروسيا في السنوات الأخيرة. سيؤدي هذا الممر أيضًا إلى إقصاء إيران عن طرق النقل.

وأكد: يتمتع ممر زانجيزور في الشمال الغربي بنفس الميزة تقريبًا؛ إقصاء إيران عن طرق النقل. تُعد معادلة النقل أحد الأجزاء المتعلقة بزانجيزور، ولكنها تشمل أيضًا العديد من القضايا الجيوسياسية والأمنية. ستؤدي الممرات الأربعة التي ذكرتها في الشمال والغرب والشرق والغرب إلى بقاء إيران جغرافيًا خانقة وغير مرئية، حيث تمر جميع طرق النقل وممرات التجارة الدولية المهمة حول إيران، مما يؤدي إلى إقصائها. على الرغم من وجود إيران على الخريطة، إلا أنها غير موجودة في أي من طرق التجارة والنقل الدولية الرئيسية. الشرايين.

وأضاف رئيس معهد الدراسات العالمية المعاصرة: إذا أُقصيت دولة من الاقتصاد الدولي، فستعاني من نقاط ضعف عديدة؛ إذ يسهل فرض عقوبات عليها ومهاجمتها. زنكزور جزء من لغز كبير تبلور حول إيران، وبدون هذه الصورة الشاملة، لا يمكننا فهم ممر زنكزور فهمًا دقيقًا وصحيحًا. برز ممر داود أيضًا خلال حرب الـ 12 يومًا التي شنها الكيان الصهيوني ضد إيران. يستهدف هذا الممر قلب محور المقاومة. من المفترض أن يربط منطقة السويداء في جنوب سوريا بشرق نهر الفرات والمناطق الكردية في سوريا وإقليم كردستان العراق، وصولًا إلى الحدود الإيرانية. سيواصل هذا الممر طريقه ليصل إلى الحدود الإيرانية عبر ممر زنكزور، حيث وصل بالفعل إلى الحدود الإيرانية والتركية، والآن يرتبط فرع منه بـ... زنكزور.

وأخيرًا، في إشارة إلى المسارات الجوية للعدوان على إيران، قال: "انطلق الصهاينة من المسار الذي خططوا له؛ انطلقوا من ممر داوود واستهدفوا المناطق الغربية وبعض المراكز المركزية في إيران. وتقدموا إلى حدود إيران وتركيا عبر ممر داوود، ومن هناك سيطروا على الجزء الجوي من ممر زنكزور، ومن المسار نفسه فوق بحر قزوين، تمكنوا من استهداف طهران. في الواقع، يهدفون من خلال هذه الخطط إلى خنق إيران جيوسياسيًا، لذا يجب ألا نركز فقط على الجانب الاقتصادي لممر زنكزور.

هل "زنكزور" ممر ذو فوائد اقتصادية؟

إحسان موحديان ، الذي كان متحدثًا آخر في المؤتمر الدولي "ممر زنكزور"؛ التهديدات الجيوسياسية ضد إيران ووجهات نظر مختلف الأطراف الفاعلة"، قال: "بلغت أهمية منطقة القوقاز اليوم مستوىً جعل أمريكا تُحوّل تركيزها من الدول العربية إلى أذربيجان. أصبحت باكو مركز ثقل يُفترض أن تُفرض منه معاهدة السلام على مناطق أخرى من العالم، بما في ذلك آسيا الوسطى، ومنها تمتد إلى غرب آسيا. تُظهر الحالات التي ذكرتها مدى الضرر الذي أحدثه إهمالنا لتلك المنطقة. يجب على المسؤولين ووسائل الإعلام الانتباه إلى هذه المنطقة.

وأضاف: حاولت أذربيجان تصوير ممر زنكزور على أنه ممر ذو فوائد اقتصادية، في حين أن هذا الممر يهدف إلى أمن وسلامة أراضي جمهورية إيران الإسلامية. ان تبحث أذربيجان عن طريق، فهذا الطريف يمر من جورجيا منذ سنوات. ولكن ما هذا الإصرار على عبور الحدود الإيرانية في منطقة وعرة تمامًا؟ لا أرى تعاونًا إقليميًا من باكو، بل نرى تعاونًا مرتزقًا له مع الكيان الصهيوني.