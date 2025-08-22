 إعداد برامج خاصة بالعشرة الأخيرة من شهر صفر لاستضافة 7 ملايين زائر في مشهد المقدسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خوراكيان قال في مؤتمر صحفي لشرح البرامج الخاصة بالأيام العشرة الأخيرة من شهر صفر 1404 الذي عُقِد في الحرم الرضوي: وفقًا للتوقعات، سنشهد هذا العام، زيادةً في أعداد الزوار مقارنةً بالسنوات السابقة، وسيزداد عددهم بنسبة تتراوح بين 10 و15%، ومن المتوقع أن يزور مشهد أكثر من 7 ملايين زائر خلال الأيام الخمسة الأخيرة من شهر صفر هذا العام.

وتابع خوراكيان: خلال هذه الأيام، سَيقام أكبر تجمع ديني للإيرانيين في الحرم الرضوي؛ وفي الوقت نفسه، سيتم تنفيذ أكبر تجمع للخدمة الشعبية في البلاد، حيث يتم تقديم معظم هذه الخدمات من قبل الشعب، وتلعب الأجهزة المحلية والعتبة الرضوية المقدسة دوراً داعماً.

وأعلن خوراكيان عن إقامة 280 موكباً شعبيا على الطرق المؤدية إلى الحرم الرضوي، وقال: ستقام جميع هذه المواكب بدعم من العتبة الرضوية المقدسة، ولكن سيتولي الشعب تقديم الخدمات فيها.

وأضاف: ستقام في هذه الليالي مراسم عديدة في العتبة المقدسة، منها تجمع كبير لنخبة من قُرّاء القرآن الكريم في ليلة وفاة الرسول (ص)، فضلاً عن برامج خاصة للنساء والصم والأطفال.

وأردف: كما ستقام خلال هذه الأيام برامج علمية وبحثية وثقافية، كما سنشهد تلاوة للقرآن الكريم في الحرم الشريف من قبل قارئ شاب من غزة.

وذكر خوراكيان أن العتبة الرضوية اتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل الزيارة؛ فقامت بتأمين الكراسي المتحركة وسيارات الإسعاف والمراكز الطبية ودورات المياة والغاز وحماية مناسبة للمواكب.

وفي إشارة إلى دعم رئيس الجمهورية لمعالجة قضايا الزائرين، قال خوراكيان: الزيارة ظاهرة شعبية، ومن خلال إصلاح الإجراءات الروتينية، يمكن حل العديد من الاحتياجات والمشاكل الاقتصادية والخدمية للزائرين.

وبالإضافة إلى تقديم الشكر الخاص لوسائل الإعلام الوطنية والأجنبية التي تنقل أجواء الحرم الرضوي الشريف إلى جميع أنحاء البلاد والعالم، شكر خوراكيان، محافظة خراسان الرضوية والبلدية والأجهزة الأمنية والشرطية في المحافظة التي تعمل بنشاط في تقديم الخدمات وضمان الأمن.

/انتهى/