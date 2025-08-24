مشهد تستضيف 35 ألف زائر أجنبي في يوم شهادة الإمام الرضا (ع)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف حسن حسيني في مقابلة مع وكالة أنباء إرنا اليوم الأحد: إن هؤلاء الزوار وصلوا إلى مشهد من دول مثل العراق وأفغانستان والبحرين والسعودية.

وتابع: لقد قامت لجنة خدمات السفر في مدينة مشهد بتوفير أماكن الإقامة الليلية لـ 855 ألف شخص في هذه المدينة وحتى الآن تم استخدام ما يقرب من 80 بالمائة من هذه الطاقة الاستيعابية.

وأشار حسيني إلى نشاط 870 موكباً خدمياً في مدينة مشهد وأضاف: "من بين هذه المواكب، يقدم 170 موكباً خدمات للمشاة والحجاج والمسافرين على طرق مدينة مشهد".

وأضاف: إن 700 موكب ینشط أيضاً في مدينة مشهد بالتعاون مع القطاعات الشعبية والدينية، منها 300 موكب في شارع الإمام الرضا (ع) والباقي في شوارع أخرى حول الحرم الرضوي الشريف ومناطق مختلفة من مشهد.

انتهی**1426

مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در روز شهادت امام رضا(ع) است

مشهد-ایرنا- فرماندار مشهد گفت: امروز بیش از ۳۵ هزار زائر از ۲۰ ملیت در آیین های سوگواری روز شهادت امام رضا(ع) در مشهد حضور دارند.

سید حسن حسینی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این زائران از کشورهایی مانند عراق، افغانستان، بحرین و عربستان سعودی وارد مشهد شده اند.

وی ادامه داد: کمیته اسکان ستاد خدمات سفر شهرستان مشهد امکان اقامت شبانه برای ۸۵۵ هزار نفر را در این شهر فراهم کرده که تاکنون نزدیک ۸۰ درصد از این ظرفیت مورد استفاده قرار گرفته است.

فرماندار مشهد گفت: در حوزه تامین ارزاق و کالاها نیز نیازها به‌طور کامل تامین و پاسخ داده شده و کنترل مناسبی بر قیمت‌ها صورت گرفته است.

حسینی به فعالیت ۸۷۰ موکب خدمت رسان در سطح شهرستان مشهد اشاره و اضافه کرد: از این تعداد ۱۷۰ موکب در سطح جاده های شهرستان مشهد به زائران پیاده و همچنین مسافران خدمات ارائه می دهند.

وی افزود: ۷۰۰ موکب نیز با همکاری بخشهای مردمی و مذهبی در سطح شهر مشهد فعالیت دارند که از این تعداد ۳۰۰ موکب در خیابان امام رضا(ع) و بقیه در دیگر خیابان های اطراف حرم مطهر رضوی و مناطق مختلف شهر مشهد استقرار یافته اند.

فرماندار شهرستان مشهد گفت: در بخش امداد و نجات تلاش شده است با رویکرد پیشگیرانه عمل شود و علاوه بر آماده‌سازی بالگرد، خدمات موتورسیکلت‌های اورژانس نیز پیش‌بینی شده است.

/انتهى/