رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة يجددون العهد بالتزامهم بمبادئ الإمام الخميني (ره)

أفادت وكالة مهر للأنباء، زار مسعود بزشكيان وأعضاء الحكومة، صباح اليوم الاثنين 25 أغسطس، في بداية "أسبوع الحكومة"، مرقد الإمام الخميني (ره) ووضعوا إكليلا من الزهور وقرأوا الفاتحة، مع إجلالهم لمؤسس الجمهورية الإسلامية، وجددوا ولاءهم لمبادئ الإمام الراحل وشهداء الثورة الإسلامية.

وحضر المراسم أيضًا حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن الخميني، متولي مرقد الإمام الخميني (ره) المقدس.

وبعد تجديد عهدهم بمبادئ مؤسس الثورة الإسلامية العظيم، زار الرئيس وأعضاء الحكومة أيضًا قبور 72 شهيدًا، منهم الشهداء رجائي وباهنر والشهيد بهشتي وشهداء 11 يوليو، وأشادوا بمكانة هؤلاء الشهداء العالية بتلاوة الفاتحة وتقديم الزهور.

