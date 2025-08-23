بزشكيان يهنئ المنتخب الوطني الإيراني للفلك والفيزياء الفلكية على فوزه ببطولة العالم

أفادت وكالة مهر للأنباء، جاء في رسالة التهنئة التي نشرها مسعود بزشكيان مساء الجمعة 22 أغسطس/آب 2025ـ:

بسم الله الرحمن الرحيم

أثبت التألق الباهر الذي حققه الفريق الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بطولة العالم، وفوزه بلقب البطولة للعام الثاني على التوالي، مرة أخرى، قدرة شباب بلادنا ومثابرتهم وجهودهم الكبيرة على الساحة العالمية، وجعل الأمة الإيرانية تشعر بالفخر والاعتزاز.

هذا الفوز الواعد، الذي جاء ثمرة جهود حثيثة من شباب النخبة وصانعي المستقبل في هذه البلاد، دليل على أن جيلنا الشاب قادر على التألق في أي مجال يختاره، ورفع راية إيران الشامخة إلى أعلى قمم التقدم والفخر.

لا شك أن هذا النجاح القيّم هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلتها عائلات هؤلاء الطلاب القديرة ، والمعلمون المجتهدون، وجميع العاملين في مجال التعليم، الذين هيأوا، بالتزامهم ومسؤوليتهم، الظروف المناسبة للنمو والازدهار. إن حكومة الوفاق الوطني، إيمانًا منها بقدرات أبناء وطننا، عازمة على دعم المواهب المتميزة، وتحويل إيران إلى مركز إقليمي رائد في مجال العلوم والتكنولوجيا.

أهنئ الشعب الإيراني بأكمله، وخاصةً المجتمع العلمي والثقافي في البلاد، على هذا الفوز، وأدعو الله عز وجل أن يديم التوفيق والنجاح على هؤلاء الأعزاء.

مسعود بزشكيان

رئيس جمهورية إيران الإسلامية

