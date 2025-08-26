إسقاط 37 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان الوزارة: "في 25 أغسطس، من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو حتى منتصف الليل، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة 37 طائرة مسيرة أوكرانية".

وذكرت أنه تم إسقاط المسيرات في أجواء مقاطعات بريانسك وكالوغا وروستوف وبيلغورود وكورسك وتولا وأوريول وفوق البحر الأسود.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.

