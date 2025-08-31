  1. الدولية
  2. أوروبا
٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٩:١٧ ص

بوتين يصل إلى الصين.. لقاءات مرتقبة مع شي وقادة الدول على هامش قمة شنغهاي

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأحد، إلى مدينة تيانجين الصينية، في زيارة رسمية للبلاد، تستمر حتى 3 أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان من المقرر أن يجري بوتين مباحثات مع الرئيس الصيني تتناول تطورات الصراع في أوكرانيا، إلى جانب قضايا الشرق الأوسط، وآفاق التعاون الثنائي بين موسكو وبكين، فضلاً عن ملفات إقليمية ودولية أخرى.

الرئيس الروسي سيشارك أيضاً في فعاليات إحياء الذكرى الـ 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في العاصمة بكين، ويتصدر الضيوف في العرض العسكري المقرر بهذه المناسبة.

وسيحضر الرئيس الروسي كذلك قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تستضيفها مدينة تيانجين الساحلية.

كذلك، وعلى هامش القمة، من المرتقب أن يجري بوتين سلسلة لقاءات ثنائية، من بينها مباحثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إضافة إلى قادة آخرين، بحسب ما أفادت به وكالة "سبوتنيك".

وعشية زيارته بكين، أشاد الرئيس الروسي بشي جين بينغ، واصفاً إياه بـ "القائد الحقيقي"، مؤكداً أنّ وجوده على رأس الصين يمثّل أهمية قصوى وسط تحوّلات كبرى في النظام الدولي.

