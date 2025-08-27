سفارة إيران في لندن تنفي تقرير صحيفة "ديلي تلغراف" المزعوم بشأن تخصيب اليورانيوم

أفادت وكالة مهر للأنباء، جاء في بيان السفارة: "تُعرب سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن عن قلقها العميق إزاء تكرار صحيفة "ديلي تلغراف" نشر تقارير متحيزة لا أساس لها من الصحة عن إيران. هذه المقالات، المستندة إلى مصادر غامضة وغير موثوقة، تفتقر إلى المصداقية، وتُقدم صورة مشوهة ومضللة عن الواقع في إيران. هذا النهج يتناقض مع مبادئ الصحافة المهنية والحياد والالتزام بالحقيقة".

وأضافت السفارة: "تُرفض هذه الادعاءات الباطلة رفضًا قاطعًا، ويُطلب رسميًا تصحيح التقارير المنشورة وتخصيص مساحة متساوية لنشر الرد الرسمي للسفارة".

وأكد البيان أيضًا: "إن الاستمرار في الاعتماد على مصادر غير مؤكدة وغير موثوقة لن يؤدي إلا إلى تقويض نزاهة الصحافة، وزعزعة ثقة الجمهور، وإضعاف العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل. وتقع مسؤولية عواقب مثل هذه الأفعال على عاتق من ينشر هذه المواد".

ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" مؤخرًا أن إيران مستعدة لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم من 60% إلى 20% لمنع عودة عقوبات مجلس الأمن. وحدد التقرير علي لاريجاني، الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، باعتباره محور هذا القرار؛ وهو ادعاء نفته إيران نفيًا قاطعًا.

وفي وقت سابق، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي: "هذه ليست المرة الأولى التي تُفبرك فيها صحيفة "ديلي تلغراف" أخبارًا نقلاً عن مصادر مطلعة وهمية، وتُصدر وتنشر أخبارًا عن إيران لا أساس لها من الصحة.

