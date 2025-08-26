  1. إيران
  2. السياسة
٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٨:٣٣ ص

الخارجية الايرانية تعلق على تصريح ترامب حول البرنامج النووي الايراني

ردّ المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية اسماعيل بقائي على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي واستشهاده بكلام النائب السابق في مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي مطهري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب بقائي، مساء الاثنين، ردًا على نشر كلام علي مطهري، الذي كان قد صرح به قبل ثلاث سنوات، على موقع "تروث" (بهدف التشكيك في الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني) على منصة إكس: "دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في سعيه الدؤوب لتبرير الهجوم الأمريكي غير القانوني على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، يتجاهل عمدًا شهادة رئيس استخباراته أمام الكونغرس الأمريكي في مارس 2025 بأن إيران لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية، ويستند بدلًا من ذلك بتحليل شخصي لمواطن إيراني في عام 2022؛ وهذا الامر يُثبت الطبيعة السياسية وليست الحقيقية لادعاءاته".

/انتهى/

رمز الخبر 1962034

