  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٤ ص

شهيدان وجريحان للجيش اللبناني بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة

شهيدان وجريحان للجيش اللبناني بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة

نعت قيادة الجيش اللبناني الملازم أول الشهيد محمد إسماعيل والمعاون أول الشهيد رفعت الطعيمي اللذين استشهدا، من جراء انفجار مسيّرة إسرائيلية أثناء الكشف عليها، وذلك في بلدة الناقورة، جنوب البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ارتقى شهيدين وجرح جندين من الجيش اللبناني من جراء انفجار مسيّرة إسرائيلية مسلحة بقنبلة في بلدة الناقورة، أثناء قيامهم بالكشف عليها.

أنّ المسيّرة الإسرائيلية سقطت أثناء محاولتها إلقاء القنبلة المتفجرة على حفارة في المنطقة.

ويأتي هذا الاعتداء بعد أقل من ساعات على عدوان نفذه الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف بلدات القطراني، والجرمق، والمحمودية في الجنوب، ومرتفعات الجبور في البقاع الغربي، في محافظة البقاع.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لإعلان وقف الأعمال العدائية، الذي أُعلن في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

/انتهى/

رمز الخبر 1962137

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات