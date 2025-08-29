شهيدان وجريحان للجيش اللبناني بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ارتقى شهيدين وجرح جندين من الجيش اللبناني من جراء انفجار مسيّرة إسرائيلية مسلحة بقنبلة في بلدة الناقورة، أثناء قيامهم بالكشف عليها.

أنّ المسيّرة الإسرائيلية سقطت أثناء محاولتها إلقاء القنبلة المتفجرة على حفارة في المنطقة.

ويأتي هذا الاعتداء بعد أقل من ساعات على عدوان نفذه الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف بلدات القطراني، والجرمق، والمحمودية في الجنوب، ومرتفعات الجبور في البقاع الغربي، في محافظة البقاع.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لإعلان وقف الأعمال العدائية، الذي أُعلن في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

