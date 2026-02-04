الرئيس اللبناني يدين رش الكيان الصهيوني مبيدات سامة في الجنوب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رأى عون أنّ "هذا العمل العدواني يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية، وجريمة بيئية وصحية بحق المواطنين اللبنانيين وأرضهم، ويمثل استمرارًا للاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة على لبنان وشعبه"، مؤكّدًا أنّ "هذه الممارسات الخطيرة التي تستهدف الأراضي الزراعية ومصادر رزق المواطنين وتهدد صحتهم وبيئتهم، تفرض على المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية أن تتحمل مسؤولياتها لوقف هذه الاعتداءات وحماية السيادة اللبنانية".

كما طلب رئيس الجمهورية من وزارة الخارجية إعداد ملف موثق بالتعاون مع وزارات الزراعة والبيئة والصحة العامة، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لمواجهة هذا العدوان، وتقديم الشكاوى إلى المحافل الدولية ذات الصلة.

/انتهى/