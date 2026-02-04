استشهاد احد قوات الشرطة اثر هجوم إرهابي في مدینة کجساران

وأفادتوكالة مهر للأنباء، انه قال العميد "صالحي" الیوم الأربعاء عن تفاصيل هذا الحادث الإرهابي: بعد منتصف ليلة أمس، حاول شخص مجهول الدخول إلى مركز شرطة في مدینة "کجساران" بقصد تنفيذ هجوم مسلح، لكنه واجه مقاومة شجاعة من جندي الواجب "بيمان عباسي"،خلال ادائه واجب الحراسة عن مركز الشرطة.

وأضاف: إن هذا الشخص المسلح فتح النار علی "بيمان عباسي" مما اسفر عن استشهاده ولاذ بالفرار فور تنفيذ هذا الهجوم الجبان.

وأکد العميد "صالحي": إن الأجهزة القضائية والأمنية تتابع هذا الحادث وبعد تحديد مرتكب أو مرتكبي هذه الجريمة، ستقوم باعتقالهم في أسرع وقت ممكن وتقديمهم للعدالة.

/انتهى/