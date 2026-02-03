وزيرا خارجية إيران وقطر يؤكدان على تعزيز السلام في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه ناقش معالي السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، و محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، آخر التطورات الإقليمية وتبادلا وجهات النظر خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء.

وأشاد عراقجي، خلال الاتصال، بالجهود والمبادرات الدبلوماسية التي تبذلها دول المنطقة، بما فيها قطر، للحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها.

وفي إشارة إلى الاهتمام المشترك لدول المنطقة بتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، أكد وزيرا خارجية إيران وقطر على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين دول المنطقة لتحقيق هذا الهدف المشترك.