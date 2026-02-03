محادثات هاتفية بين عراقجي ونظيره التركي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي هاكان فيدان مساء الثلاثاء، حيث ناقشا وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية، وأشادا بجهود تركيا الرامية إلى خفض التوتر والمساهمة في الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.

وأثنى وزيرا خارجية إيران وتركيا على الجهود الجماعية التي تبذلها دول المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها، مؤكدين على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين دول الجوار والمنطقة لضمان مصالحها المشتركة.