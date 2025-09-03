الصين وماليزيا يحتفيان بخمسين عاما ذهبيا من العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يزور أنور الصين لحضور احتفالات إحياء الذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية.

وأشار شي إلى أن الصين وماليزيا دخلتا بنجاح في فترة "خمسين عاما ذهبية" جديدة لعلاقاتهما الثنائية. وتطرق إلى زيارة الدولة التي أجراها إلى ماليزيا في أبريل، قائلا إن الجانبين توصلا إلى توافق مهم بشأن بناء مجتمع مصير مشترك استراتيجي رفيع المستوى بين الصين وماليزيا.

وأعرب شي عن استعداد الجانب الصيني للعمل مع الجانب الماليزي لدفع بناء مجتمع مصير مشترك بين الصين وماليزيا، والإسهام في السلام والتنمية الإقليميين والعالميين.

وأكد ضرورة تعميق التنسيق الاستراتيجي الشامل بينهما، ودعم كل منهما الآخر بقوة في القضايا التي تهم مصالحهما الجوهرية وشواغلهما الرئيسية.

كما دعا شي الجانبين إلى تعزيز التعاون في الصناعات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة وأشباه الموصلات، وضمان التنفيذ عالي الجودة للمشروعات الكبرى مثل مشروع "دولتان، منطقتان صناعيتان توأمان" وخط سكة حديد الساحل الشرقي.

وأوضح شي أنه يتعين بذل الجهود لبناء مجتمع مصير مشترك أوثق بين الصين والآسيان، والدفاع المشترك عن النزاهة والعدالة الدوليتين، وحماية المصالح المشتركة للجنوب العالمي.

وأشار أنور إلى النجاح البالغ لزيارة الدولة التي أجراها شي إلى ماليزيا، قائلا إن مبادرة الحوكمة العالمية التي طرحها شي تكتسب أهمية بالغة في الارتقاء بمستوى الحوكمة العالمية.

وقال إن الجانب الماليزي يولي أهمية كبيرة لهذه الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين الجانبين، وهو على استعداد لتعميق تعاونهما في جميع المجالات، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.