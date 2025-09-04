تعزيز التعاون الإيراني الصيني في مشاريع الطاقة

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرح مصطفى رجبي مشهدي، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء الإيرانية (تافانير): "بدأ تعاون وثيق مع الشركات الصينية في مجالات التحول الذكي، ومعدات مفاتيح الغاز، وبناء محطات التخزين، وغيرها من التقنيات ذات الصلة، كما تم تفعيل بعض خطوط الإنتاج داخل إيران".

يُعد استخدام تخزين الطاقة الكهربائية أحد المتطلبات الرئيسية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة. كما أن تطوير محطات توليد الطاقة بتقنية تخزين الطاقة بالضخ ضمن شبكة الكهرباء الواسعة والمتنوعة في إيران مفيد للغاية لاستقرار شبكة الكهرباء. وتسعى وزارة الطاقة جاهدةً لتحقيق هذا الهدف، بما يضمن مستقبلاً تطوير مصادر الطاقة المتجددة دون أي مشاكل لشبكة الكهرباء في البلاد.

