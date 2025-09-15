لاريجاني: للشعب الأمريكي الحق في الانتحار إذا كان مجرم يعتبر نفسه مقدمة لحضارتهم

وأفادت وكالة معر للأنباء، بأن علي لاريجاني كتب مساء الإثنين على شبكة التواصل الاجتماعي إكس: «بهذا التصريح من نتنياهو لو انتحر الشعب الأمريكي لكان لهم الحق إذ إن مجرماً بلا هوية قاتل للأطفال يقدم نفسه على أنه خطّ المقدمة لحضارتهم».

نُشرت هذه المواقف الساخرة لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي تجاه رئيس وزراء الكيان الصهيوني باللغات الإنجليزية والعبرية والعربية على حساب لاريجاني في إكس.

وكان نتنياهو قد نشر سابقاً صورة له مع ماركو روبيو، وكتب أن الذين يهتفون «الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل» لا يرددون هذا الشعار عشوائياً.

وأضاف مدّعياً: «هم يعتقدون أن إسرائيل هي خطّ المقدمة للحضارة الأمريكية هنا في الشرق الأوسط».