سیرالئون..أزمة عمالة الأطفال تحرمهم من حقوق الطفولة

وكالة مهر للأنباء- تقول أداما، البالغة من العمر 12 عامًا، وهي تتجول في المحجر في منطقة غومبو في كينيما، جنوب شرق سيراليون: "لستُ سعيدةً بعملي هنا بينما أصدقائي في المدرسة". تعمل أداما جنبًا إلى جنب مع والديها، وتواجه يوميًا مهمةً شاقةً تتمثل في تفتيت الصخور الكبيرة إلى حصى يُباع بعد ذلك لمقاولي البناء، كما هو مذكور على موقع اليونيسف الإلكتروني.

أداما واحدةٌ من حوالي 138 مليون طفل حول العالم منخرطين في عمالة الأطفال، ويعمل أكثر من ثلثهم في أعمالٍ خطرةٍ من المُحتمل أن تُعرّض صحتهم أو سلامتهم أو نموهم للخطر.

في أغلب الأحيان، تحدث عمالة الأطفال عندما تواجه الأسر تحدياتٍ ماليةً أو حالةً من عدم اليقين - سواءً بسبب الفقر، أو المرض المفاجئ لمُقدّم الرعاية، أو فقدان المُعيل الرئيسي وظيفته. مهما كان سبب تعرّض الأطفال لعمالة الأطفال، فإن عواقبها وخيمة - فقد تؤدي إلى استغلال جنسي أو اقتصادي، وأذى جسدي ونفسي بالغ، وحتى الموت. وفي كل حالة تقريبًا، تُحرم هذه العمالة الأطفال من التعليم والرعاية الصحية، مما يُقيد حقوقهم الأساسية.

تعمل أداما في المحجر منذ خمس سنوات، على أمل ادخار ما يكفي من المال للعودة إلى المدرسة. تتمنى أن تصبح مُعلمة يومًا ما. لكن في الوقت الحالي، تبدأ أيامها المزدحمة حتى قبل أن يحين وقت التوجه إلى المحجر.

تقول: "في الصباح، أكنس، أغسل الأطباق، أنظف الغرف، ثم أتبع والديّ إلى المحجر لكسب لقمة العيش"، على الرغم من أن دخل الأسرة المُجتمعي من العمل هناك يبلغ حوالي دولارين يوميًا - بالكاد يكفي لدفع ثمن وجبة واحدة.

ويقول إدوارد باكا، مدير مدرسة في منطقة كونو المجاورة لأكبر منجم ذهب في سيراليون؛ إن من بين 700 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و13 عاما في مدرسته يعمل نحو 80% في المناجم والمزارع.

ويؤكد باكا أن من السهل التعرف على الأطفال العاملين، إذ إن نشاطهم وتركيزهم أقل من زملائهم، ويعانون غالبا من مشاكل صحية، ولقي تلميذ من مدرسة مجاورة مصرعه في انزلاق طيني بأحد المناجم في المنطقة.

استغلال الأطفال

في مقلع حجارة على مشارف العاصمة السيراليونية فريتاون، يعمل الطفل عثمان الذي لا يتجاوز عمره 12 عاما، والذي توحي عضلاته المفتولة بأنه أكبر من ذلك بكثير. يريد عثمان أن يصبح طبيبا، لكنه يقضي الآن 4 ساعات يوميا في تكسير الصخور وتحويلها إلى حصى، وهو ما سبب له الكثير من الجروح والندوب.

وتعتقد منظمة العمل الدولية أن نحو 39 مليون طفل أفريقي يتم استغلالهم في أعمال خطرة، مثل صيد الأسماك والعمل في المناجم.

ويقول جيمس رياك -الذي يعمل في فريتاون لصالح منظمة "غول" الأيرلندية غير الحكومية- إن كثيرا من الأطفال الذين ترسلهم عائلاتهم إلى المدن من أجل التعليم يتم استغلالهم في سوق العمل من قبل الأقارب أو الأصدقاء أو العصابات الإجرامية، وهو ما قد يمهد للإتجار بالأطفال وغيرها من أشكال الإساءة.

انخفض انتشار عمالة الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على مدى السنوات الخمس الماضية، على الرغم من أن العدد الإجمالي ظل ثابتًا في ظل النمو السكاني، والصراعات المستمرة والناشئة، وأنظمة الحماية الاجتماعية المُرهقة.

يعمل ما يقرب من طفل واحد من كل خمسة أطفال في سيراليون. تُعرّض عمالة الأطفال تعليمهم للخطر، وتحدّ من فرصهم المستقبلية، وتُكرّس دورة حرمان متواصلة بين الأجيال.

