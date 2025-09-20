البرازيل تنضم إلى ملف دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

أفادت وكالة مهر للأنباء، ووفق بيان المحكمة، فقد قدّمت البرازيل في 17 سبتمبر مذكرة تدخل استناداً إلى المادة (63) من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تمنح الدول الأطراف في أي اتفاقية محل تفسير من قبل المحكمة حقّ التدخل.
وأكدت البرازيل أنها بصفتها طرفاً في اتفاقية عام 1948 لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية تمارس حقها القانوني، مشيرةً إلى أن تفسير المواد (1، 2 و3) من الاتفاقية مطروح للنقاش في هذه القضية، وقدّمت رؤيتها القانونية بشأنها.
وشددت المحكمة على أن أي تفسير سيصدر في الحكم النهائي سيكون ملزماً للبرازيل أيضاً، وطلبت من كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل تقديم ملاحظاتهما المكتوبة بشأن تدخل البرازيل.
يُذكر أن جنوب أفريقيا كانت قد سجّلت دعواها في 29 ديسمبر 2023 متهمةً تل أبيب بارتكاب انتهاكات خطيرة لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في عدوانها على الفلسطينيين في غزة. وقد أصدرت المحكمة منذ ذلك الحين مجموعة من التدابير المؤقتة تُلزم إسرائيل بمنع ارتكاب أعمال ترقى إلى جريمة الإبادة.
وبانضمامها، أصبحت البرازيل جزءاً من مجموعة دول أخرى بينها كولومبيا، المكسيك، إسبانيا، تركيا، تشيلي، وإيرلندا، التي طلبت جميعها التدخل في هذه القضية.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، تُعد الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة والمخول بالنظر في النزاعات القانونية بين الدول.
