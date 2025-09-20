البرازيل تنضم إلى ملف دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية أن البرازيل انضمت رسمياً إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.