75 شهیدًا و304 إصابات جراء عدوان الاحتلال على غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 75 شهيدًا (منهم 4 شهداء انتشال)، و304 إصابات جديدة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن وزارة الصحة في بيانها اليوم: إن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 5 شهداء و 24 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,523 شهيدًا وأكثر من 18,473 إصابة.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت: 12,724 شهيدًا و 54,534 إصابة.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,283 شهيدًا و 166,575 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقالت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

