صنعاء: بنينا جيشا عصريا والعدوان على بلادنا ومقدساتنا لن يمر مرور الكرام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء الركن محمد العاطفي، ورئيس هيئة الأركان اللواء ركن محمد الغماري، إنّ القوات المسلحة اليمنية تمتلك "ما لا يستهان به" من القدرات العسكرية المتطورة، وما يمكنها من توجيه "الضربات الموجعة والمحكمة لأعداء الأمة".

وأكّد المسؤولان اليمنيان، في كلام وجهاه إلى "الكيان الصهيوني المجرم، ومن يدعمه من قوى الاستكبار، وكل الخونة المتآمرين"، أنّ صنعاء بنت "جيشاً عصرياً، قوياً، قادراً على الدفاع عن حرمة الوطن ومقدسات الأمة، وحماية سيادته، وفرض هيبته".وأعلن المسؤولان أنّ العدوان على بلدهما ومقدسات الأمة "لن يمر مرور الكرام"، وأنّ "الرد سيكون قاسياً وساحقاً، ليعلم المعتدين أنهم قد أقدموا على ما لا تحمد عقباه".

على صعيد آخر، شدّد وزير الدفاع ورئيس الأركان في صنعاء على استمرار الدعم لـ "المجاهدين في غزة"، مؤكّدان استمرار الضربات ضد الاحتلال الإسرائيلي في "البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، وصولاً إلى عمق الأراضي المحتلة، حتى يتوقف عدوانه الغاشم".

في غضون ذلك، تستمر القوات المسلحة اليمنية في تسديد الضربات للاحتلال الإسرائيلي، عبر شن الهجمات على أهداف حيوية وعسكرية في الأراضي المحتلة عام 48، كان آخرها استهداف أهداف حساسة في يافا وأم الرشراش (إيلات) وبئر السبع، قبل أيّام قليلة.

