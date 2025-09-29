هيئة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية تؤكد على مواجهة العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد الاجتماع الخامس لهيئة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية هذا العام، باستضافة وزارة الخارجية وحضور نواب وزراء الاقتصاد في الهيئات التنفيذية للبلاد، لبحث سبل تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الثنائية مع الدول المجاورة.

وأشار حميد قنبري، نائب الدبلوماسي الاقتصادي في وزارة الخارجية ورئيس هيئة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية، إلى ضرورة تعزيز التآزر والتنسيق في مواجهة العقوبات الجائرة، وشدد على أهمية تنويع طرق التجارة وخفض تكاليف المعاملات، بالإضافة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية مع الدول المجاورة مع التركيز على القطاع الخاص.

وشرح نواب وزراء الاقتصاد في الهيئات التنفيذية للبلاد خططهم في هذا الاجتماع. كما نوقشت مسألة مواصلة التعاون الاقتصادي والتجاري مع أفغانستان وباكستان وتبادلت الآراء بشأنها.