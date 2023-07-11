صفري يؤكد على الاستفادة القصوى من قدرة التعاون الاقتصادي مع إفريقيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في الاجتماع السادس لمقر تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية هذا العام برأسة صفري وبحضور نواب ومديري الهيئات التنفيذية للموظفين، وضع استراتيجيات لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول شمال أفريقيا بوزارة الخارجية.

وفي هذا الاجتماع أشار مهدي صفري إلى تأكيد الرئيس على تبني نهج خاص لتنمية التعاون مع إفريقيا وضرورة تعاون كافة المؤسسات ذات الصلة والقطاع الخاص من أجل الاستفادة القصوى من القدرة على التنمية التجارية والاقتصادية والتعاون مع القارة الأفريقية وخاصة شمال هذه القارة في مجالات الصناعات والمناجم والثروة الحيوانية والسمكية والطاقة والزراعة، وتطوير خطوط النقل البحري والجوي، والتواجد الفعال في المعارض، والتركيز على تنمية السياحة الصحية، وجذب الطلاب، اصدار الخدمات الفنية والهندسية.

وقدم مهدي شوشتري، مدير عام منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية، تقريراً عن آخر حالة العلاقات السياسية والتجارية مع دول شمال إفريقيا وسجل عقد لجنة اقتصادية مشتركة مع خمس دول من أصل سبع دول. وعبر عن الامل في شمال افريقيا بتفعيل هذه اللجان لنرى تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية مع دول هذه المنطقة.

وفي الختام، وفي إشارة إلى وجود منافسين أقوياء مثل أوروبا والصين وتركيا في هذه المنطقة، دعا صفري إلى الجدية في العمل والنظرة الإيجابية والجهود المستمرة للإسراع في تنفيذ التفاهمات وتطوير العلاقات مع دول القارة الأفريقية.

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