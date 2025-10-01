الرئيس الكولومبي: ترامب متواطئ في الإبادة الجماعية في غزة ومكانه في السجن

أفادت وكالة مهر للأنباء عن وكالة رويترز، صرّح غوستافو بيترو للصحفيين في كولومبيا: "لا يستحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوى السجن لتورطه في الإبادة الجماعية".

وأضاف: "لا يوجد ما يخالف القانون في تطبيق نظام روما الأساسي، سواء في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر. إذا استمر ترامب في التورط في الإبادة الجماعية، كما هو الحال حتى اليوم، فلا يستحق سوى السجن، ويجب ألا يُطيعه الجيش الأمريكي".

وأكد الرئيس الكولومبي: "الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا طرفين في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكن كولومبيا طرف فيه. يُعرّف نظام روما الأساسي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم الدولية. يمكن لأي دولة اعتقال أي شخص، من أي جنسية، تُدانه هذه المحاكم إذا كان موجودًا على أراضيها. في هذه الحالة، يمكن اعتقال نتنياهو في الولايات المتحدة. إذا كان بإمكانهم اعتقاله، فلماذا لم يفعلوا ذلك؟" لماذا يتحدون معاهدات القانون الدولي؟

وفقًا للتقارير، دعا بيترو سابقًا إلى تشكيل قوة عسكرية عالمية في خطابه أمام المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أمام مقر الأمم المتحدة في مانهاتن، داعيًا إلى تشكيل قوة مسلحة عالمية تكون أولويتها تحرير الفلسطينيين، وحثّ الجنود الأمريكيين على "عدم توجيه أسلحتهم نحو الشعب، وعصيان أوامر ترامب، واتباع أوامر الإنسانية".

كما دعا دول الجنوب العالمي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تشكيل قوة عسكرية دولية "لتحرير فلسطين" ومواجهة "الظلم والاستبداد" اللذين تدعمهما الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ وقد رافقت هذه التصريحات مغادرة الوفد الأمريكي الاجتماع.

/انتهى/