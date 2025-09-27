تكلفة دعم فلسطين ؛ الولايات المتحدة تلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي

أفادت وكالة مهر للأنباء، زعمت وزارة الخارجية الأمريكية في رسالة نشرتها على صفحتها على شبكة إكس أن الرئيس الكولومبي وقف في أحد شوارع نيويورك وحرض الجنود الأمريكيين على عصيان الأوامر.

وكان الرئيس الكولومبي قد أعلن سابقًا أن بلاده ستبدأ بتسجيل الراغبين في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدًا استعداده للنزول إلى ساحة المعركة للدفاع عن فلسطين.

في كلمة ألقاها أمام تجمعٍ لمناصري فلسطين في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك، جدد بيترو دعوته للمجتمع الدولي لدعم الفلسطينيين، وأعلن أن كولومبيا ستبدأ بتسجيل ذوي الخبرة العسكرية الراغبين في الانضمام إلى مبادرة "جيش الخلاص العالمي" للدفاع عن فلسطين.

وأشار الرئيس الكولومبي أيضًا إلى أن جميع قنصليات وسفارات بلاده حول العالم قد تلقت تعليماتٍ ببذل قصارى جهدها لدعم فلسطين، مضيفًا: "إن تعبئة القوى لتحرير فلسطين لا ينبغي أن تقتصر على الحكومات، بل يجب أن تشارك فيها جميع شعوب العالم".

وأعرب بيترو عن أمله في أن يقرر ملايين الرجال والنساء من جميع أنحاء العالم تشكيل الوحدات الأولى لجيش الخلاص الفلسطيني، وأضاف: "إذا كان ملايين الناس على استعداد للقتال من أجل تحرير فلسطين، وبدأنا في ذلك عمليًا، فإن أصوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ستُسكت على يد شعوبهم".

