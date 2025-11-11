وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت إدارة العلاقات العامة في مطار الشهيد مدني في تبريز عن هبوط اضطراري لرحلة جوية من طهران إلى إسطنبول في تبريز بسبب تدهور حالة راكب يبلغ من العمر 70 عامًا أثناء الرحلة.

هذا الصباح، اضطرت طائرة إيرباص A330 التابعة للخطوط الجوية الإيرانية إلى الهبوط اضطراريًا في مطار تبريز الدولي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

وأفادت إدارة العلاقات العامة في مطار تبريز الدولي، يوم الثلاثاء، أن الرحلة غادرت تبريز الساعة 12:30 ظهرًا لمواصلة رحلتها إلى إسطنبول بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

