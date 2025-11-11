ايران تعزي الهند بضحابا انفجار نيودلهي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، عن خالص التعازي والمواساة من الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى الحكومة والشعب الهندي، ولا سيما أسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين في الحادث الأليم الذي وقع في نيودلهي.

ويأتي ذلك في أعقاب انفجار وقع في مركبة بالعاصمة الهندية نيودلهي أمس الاثنين، ما أسفر عن سقوط قرابة 40 ما بين قتيل وجريح.

وبحسب صحيفة "إنديان إكسبريس"، إثر انفجار دلهي مساء الاثنين، أمر يوجي أديتياناث، الوزير الأول لولاية أوتار براديش، بوضع الشرطة في حالة تأهب قصوى، وبدء عمليات تفتيش مكثفة، وتعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء الولاية.

ودخلت مدينة مومباي في ولاية ماهاراشترا حالة تأهب "وقائي" بعد انفجار ريد فورت.ويعد ريد فورت (الحصن الأحمر) قصر المغول الضخم من القرن السابع عشر، أحد أهم المعالم في الهند، وهو المكان الذي يلقي فيه رئيس الوزراء خطابه سنوياً في يوم استقلال البلاد.

يقع هذا الموقع في منطقة نيودلهي القديمة التي عادة ما تكون مزدحمة بالناس وأكشاك الطعام والسيارات وتعتبر وجهة سياحية شهيرة.كما تم رفع حالة التأهب في مترو نيودلهي والمباني الحكومية ومطار إنديرا غاندي والسكك الحديدية.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع الحدود الهندية مع باكستان وبنغلاديش في حالة تأهب متقدمة. وقد عززت القوات