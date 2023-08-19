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١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٥:٣٠ م

زلزالان بقوة 3.9 و2.5 درجة ريختر يضربان شرق طهران

زلزالان بقوة 3.9 و2.5 درجة ريختر يضربان شرق طهران

ضرب زلزال بلغت قوته 3.9 درجة على مقياس ريختر مدينة دماوند شرقي العاصمة الإيرانية طهران بعد ظهر اليوم السبت أعقبته هزة ارتدادية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 3.9 درجة على مقياس ريختر، مدينة دماوند الواقعة على بعد 75 كيلومترا من شرق طهران في وقت سابق من اليوم السبت في الساعة 1:48 مساءا بالتوقيت المحلي.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات إثر هذا الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الإيراني في بيان إنها أرسلت على الفور فريقين إلى محل الزلزال لتقييم الأضرار المحتملة، بينما تم وضع جميع قواعد الهلال الأحمر في محافظة طهران في حالة تأهب.

هذا وقد تم بعد ذلك، الإبلاغ عن زلزال ثان بلغت قوته 2.5 درجة على مقياس ريختر بمدينة دماوند التي تقع في المنطقة الحدودية بين طهران ومحافظة مازندران.

/انتهى/

رمز الخبر 1936055

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