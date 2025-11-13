رئيس منظمة الحج الايرانية يؤكد ضرورة توسيع التعاون والتنسيق مع السعودية في مجال الحج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشاد رشيديان في اللقاء الذي تم خلال زيارته الرسمية للعربية السعودية، بالتعاون الايجابي من الجانب السعودي في موسم الحج الماضي وقال ان تقديم الخدمات المنشودة للزوار بحاجة الى التعامل المستمر وتبادل الخبرات بين الخبراء التنفيذيين للبلدين وان التعاون الوثيق بين الاجهزة المعنية يسهم في تحقيق هذا الهدف.

وتناول رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية ايضا موضوعات من قبل التنسيق لاقامة البرامج والمراسم كما في السنة السابقة وزيادة حصة الحج الايرانية والخدمات الطبية والرقود في المستشفى.

اما نائب وزير الحج والعمرة السعودي عبد الفتاح مشاط فقد اعرب عن ارتياحه لزيارة الوفد الايراني للمعرض الدولي للخدمات وانجازات الحج والعمرة واشاد باجراءات منظمة الحج والزيارة الايرانية في مجال التدريب واطلاع الزوار وقال ان التعاون الثنائي يمكن ان يسهم في تعزيز مستوى الخدمات والافادة من التكنولوجيات الحديثة في المجالات التنفيذية.

واضاف ان الموضوعات التي طرحها الوفد الايراني بما فيها الخدمات الطبية وزيادة حصة الحجاج وتيسير الرقود في المستشفى، وضعت على جدول الاعمال لدراستها.