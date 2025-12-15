ايران تعلن عن التسجيل النهائي لنحو 67 ألف متقدم لحج التمتع لعام 2026

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح علي رضا رشيديان، رئيس منظمة الحج والعمرة، قائلاً: "أظهرت الدراسات الاستقصائية أنه على الرغم من الكفاءة المطلوبة في الموسم السابق، إلا أن برمجيات الحج واجهت تحديات تستدعي التحديث قبل بدء الموسم المقبل، بما يُمكّن الحجاج والوكلاء ومديري القوافل والموظفين من الاستفادة من الخدمات التي يحتاجونها بأقل قدر من التعطيل".

وأضاف: "تمّ هذا التحديث بناءً على دراسة ميدانية لحالات قوات القيادة العامة، والوكلاء التنفيذيين، والوكلاء، وحجاج عامي 2023و2024، وينصبّ التركيز الرئيسي على إطلاق برنامج وتطبيق جوال سهل الاستخدام وسريع الاستجابة لاحتياجات مختلف الفئات بمستوى الوصول المطلوب".

وفي إشارة إلى عملية تسجيل قوافل الحج، قال رشيديان: "حتى مساء الأحد 15 ديسمبر، أنهى نحو 67 ألف شخص تسجيلهم، مما يدل على أن عدد المتقدمين لاختيار قافلة وإتمام التسجيل النهائي قد ازداد بشكل ملحوظ مقارنةً بموسم الحج السابق".

وأكد: "يجب أيضًا تحديث توصيفات وظائف جميع الوكلاء التنفيذيين بما يتوافق مع التغييرات في تعليمات الدولة المضيفة في مجالات الخدمات، ومع الأضرار التي لحقت بموسم الحج السابق، والحلول التنفيذية لمعالجتها".

تجدر الإشارة إلى أنه في موسم الحج لعام 2026، سيُرسل ٨٦,٧٠٠ حاج وموظف إداري إلى أرض الميعاد.

/انتهى/