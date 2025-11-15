عضو المكتب السياسي لأنصار الله: سنتعامل بالمثل مع كل من يعتدي على مصالح الشعب اليمني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية "محمد الفرح"، تعليقا على قرار مجلس الأمن الدولي في تجديد العقوبات على اليمن : سنتعامل بالمثل مع كل من يعتدي على مصالح شعبنا اليمني أو يحاول الإضرار بسيادته وقراره.

وأضاف "الفرح"، في تصريح اليوم السبت، أنه “في الوقت الذي تُباد فيه غزة تحت القصف والحصار منذ عامين بالسلاح الأمريكي والغربي، ويُحاصر فيه الشعب اليمني منذ عشرة اعوام، يواصل مجلس الأمن تقديم أسوأ نموذج لازدواجية المعايير”.

وأشار عضو المكتب السياسي لأنصار الله إلى، أن "مجلس الأمن أمضى سنوات وهو يغض الطرف عن جرائم الإبادة في غزة بل ويساند العدو حتى يرتوي تعطشه للدم، ويغطي الحصار والعدوان على اليمن دون موقف أخلاقي أو قانوني".

ولفت إلى، أن "هذا المجلس قد تحوّل إلى منصّة لتقاسم المصالح الغربية، حيث تُعرَّف حقوق الإنسان بحقوق الإنسان الغربي، وتُختزل المصالح الدولية في مصالح واشنطن وحدها".

وأكد هذا المسؤول اليمني، بأن "الأسوأ من ذلك هو انزلاق بعض المنظمات الدولية في اليمن إلى ممارسات خطيرة وصلت حدّ التجسّس لصالح العدو الإسرائيلي تحت غطاء العمل الإنساني، في انحراف يفضح حجم التوظيف الصهيوني للمؤسسات الأممية".

ومضى الى القول : لن نتوانى عن حماية حقوقنا والدفاع عن ديننا وكرامة شعبنا بكل الوسائل المشروعة.