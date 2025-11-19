مصدر مطلع لـ مهر: ادعاءات دراسة ايران لوقف تخصيب اليورانيوم كاذبة ولا اساس لها

وفي مقابلة مع وكالة مهر للأنباء، نفى مصدر مطلع بشدة الأنباء التي تُفيد بأن الحكومة الإيرانية تدرس الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم.

ونفى المصدر المطلع تمامًا الادعاءات التي تُروج لها بعض القنوات ووسائل الإعلام الإقليمية، وقال: "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ومُحرّفة، وتأتي في إطار الحرب النفسية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لم يُجرَ أي نقاش أو دراسة لوقف التخصيب على أي مستوى، وأن السياسة النووية للبلاد مستمرة وفقًا للقوانين والاستراتيجيات الكلية للنظام والمصالح الوطنية".

وأكد أن "جهات خارجية وبعض وسائل الإعلام تحاول التأثير على الأجواء السياسية من خلال اثارة الشائعات، لكن البرنامج النووي الإيراني يسير وفق الإجراءات والأطر القانونية، ولم يُطرأ أي تغيير على مبادئه".

واختتم المصدر المطلع قائلاً: "إن نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة يهدف إلى إحداث شرخ في القرارات الاستراتيجية للبلاد، وهو عارٍ عن الصحة تمامًا".