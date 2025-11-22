القنصل العراقي العام: أصفهان نموذج ناجح للسياحة الصحية في المنطقة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار "أحمد لطيف علي"، خلال زيارته لمستشفى ميلاد بعد ظهر السبت، إلى الإمكانات الطبية والعلاجية لمحافظة أصفهان، مؤكدًا على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة الصحية.

واستذكر علي تاريخ التعاون الطبي بين أصفهان والعراق، بما في ذلك توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع مدينة الصحة وزيارات العديد من الوفود الطبية العراقية إلى إيران، قائلاً: "إن مستوى الخدمات التخصصية والمعايير الطبية في أصفهان مثير للإعجاب، ويمكن أن يكون أساسًا لتعاون أوسع في مجال الصحة".

واقترح لطيف علي أن يُصبح مستشفى ميلاد أصفهان مستشفىً شقيقًا لأحد المراكز الطبية العراقية، ليكون نموذجًا للتفاعل وتبادل الخبرات بين البلدين. وحسب قوله، فإن إنشاء شبكات طبية مشتركة واستقدام أطباء متخصصين من خلال التعاون الرسمي يمكن أن يلعب دورًا فعالًا في نقل المعرفة الطبية وتحسين الخدمات الطبية العراقية.

كما أكد القنصل العام لجمهورية العراق: "حققت إيران إنجازات كبيرة في مجال الطب والخدمات الصحية خلال السنوات الأخيرة، ونحن في العراق نتطلع إلى الاستفادة من هذه الإنجازات لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى العراقيين".

خلال هذه الزيارة، أشار أمير كرم زاده، المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في محافظة أصفهان، إلى النمو الملحوظ في السياحة الصحية في هذه المحافظة، قائلاً: "تُعد أصفهان، ببنيتها التحتية الطبية المتطورة وأطبائها المتخصصين، من الوجهات الرئيسية للمرضى الأجانب، وخاصة من الدول المجاورة، بما في ذلك العراق".

وأضاف كرم زاده: "إن تطوير التعاون الرسمي بين مستشفيات البلدين، بالإضافة إلى تعزيز مكانة أصفهان في مجال السياحة الصحية، من شأنه أن يُسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والثقافي والإنساني بين البلدين".

