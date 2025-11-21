  1. إيران
  2. السياسة
٢١‏/١١‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٣ ص

عقد الدورة الخامسة للجنة القنصلية المشتركة بين إيران وتايلاند في بانكوك

عقد الدورة الخامسة للجنة القنصلية المشتركة بين إيران وتايلاند في بانكوك

عُقدت الدورة الخامسة للجنة القنصلية المشتركة بين إيران وتايلاند برئاسة المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية في بانكوك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بالتزامن مع الذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين إيران وتايلاند، عُقدت الدورة الخامسة للجنة القنصلية المشتركة بين البلدين في بانكوك، برئاسة مجتبى كريمي، المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، ومونكورن براتومكاو، المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية التايلاندية.

في هذا الاجتماع، ناقش المديران القنصليان لوزارتي الخارجية الإيرانية والتايلاندية وتبادلا وجهات النظر حول القضايا القنصلية، والتعاون القضائي، بما في ذلك مراجعة الاتفاقيات القضائية، ونقل المحكومين وتسليم المجرمين، والوصول القنصلي، والتعاون العلمي والأكاديمي، وقضايا الطلاب الإيرانيين في تايلاند.

واتفق الطرفان على عقد الجولة القادمة من اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة الإيرانية التايلاندية في طهران ومواصلة المحادثات والمشاورات القنصلية.

/انتهى/

رمز الخبر 1965219

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات