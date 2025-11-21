عقد الدورة الخامسة للجنة القنصلية المشتركة بين إيران وتايلاند في بانكوك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بالتزامن مع الذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين إيران وتايلاند، عُقدت الدورة الخامسة للجنة القنصلية المشتركة بين البلدين في بانكوك، برئاسة مجتبى كريمي، المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، ومونكورن براتومكاو، المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية التايلاندية.

في هذا الاجتماع، ناقش المديران القنصليان لوزارتي الخارجية الإيرانية والتايلاندية وتبادلا وجهات النظر حول القضايا القنصلية، والتعاون القضائي، بما في ذلك مراجعة الاتفاقيات القضائية، ونقل المحكومين وتسليم المجرمين، والوصول القنصلي، والتعاون العلمي والأكاديمي، وقضايا الطلاب الإيرانيين في تايلاند.

واتفق الطرفان على عقد الجولة القادمة من اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة الإيرانية التايلاندية في طهران ومواصلة المحادثات والمشاورات القنصلية.

