110 أيام من التعذيب والاعتقال لمراسلة وكالة تسنيم الايرانية على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلية، السيدة فرح أبو عياش، مراسلة وكالة تسنيم للأنباء في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، في مداهمة ليلية لمنزلها في قرية بيت أمر، شمال الخليل، بتاريخ 6 أغسطس ٢٠٢٥ وبعد نقلها إلى سجن المسكوبية شمال القدس المحتلة، تعرضت للتعذيب والضرب والاعتداء.

وحرصت وكالة تسنيم الايرانية ، انطلاقًا من رسالتها الأصيلة، على الرد على هذا الإجراء الصهيوني منذ اعتقال هذه الصحفية الشجاعة والملتزمة، ولكن بعد استشارة بعض صحفيي الوسط لمحاميها، ونظرًا لمخاوف السيدة فرح أبو عياش الشخصية بشأن إجراءات قضيتها القانونية في محاكم الكيان الصهيوني، وما قد يُسببه الجيش الصهيوني من مشاكل لأفراد عائلتها، امتنعت الوكالة عن نشر أي خبر عن هذه القضية.

إلا أن نشر معاناة فرح أبو عياش داخل سجون الكيان الصهيوني المروعة، وتفاصيل تعذيبها وإساءة معاملتها على يد حراس السجن الصهيوني، والتشاور المتكرر مع محاميها، لم يترك مجالًا للشك أمام وكالة تسنيم للأنباء للإعلان رسميًا عن هذا الخبر، والتحذير من العواقب الوخيمة لهذه الإجراءات اللاإنسانية والجنونية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد هذه الصحفية الفلسطينية المظلومة.