"جحيم حقيقي".. صحفي فلسطيني مفرج عنه.. يصف لـCNN ما تعرض له داخل السجن الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أُفرج عن الصحفي الفلسطيني علي السمودي من السجن بإسرائيل بعد عام من الحبس دون تهمة أو محاكمة. وهو واحد من 105 صحفيين اعتقلتهم إسرائيل - معظمهم دون تهم - منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفقد السمودي 130 رطلاً في السجن (ما يعادل 59 كيلوغراماً)، أي ما يقارب نصف وزن جسمه خلال فترة سجنه. كما خرج عشرات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية هزيلين، بعد أن قضت المحكمة العليا الإسرائيلية في سبتمبر الماضي بأن الدولة لا تُلبّي الاحتياجات الغذائية الأساسية للسجناء.

في مقابلة مع جيريمي دايموند من شبكة CNN، روى السمودي - الذي سبق له العمل مع CNN - ما تعرض له من إساءة جسدية ونفسية خلال فترة سجنه.

