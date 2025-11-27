وزيرا الخارجية الإيراني والفرنسي يؤكدان على ضرورة خفض التوترات وتعزيز السلام في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، الذي سافر إلى باريس بدعوة من نظيره الفرنسي، بوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في وزارة الخارجية الفرنسية.

وخلال هذا اللقاء، جرى استعراض العلاقات الثنائية بين إيران وفرنسا، وأكد الطرفان على أهمية مواصلة المشاورات لإزالة العقبات وتسهيل العلاقات.

كما استعرض الوزيران خلال هذا اللقاء التطورات في منطقة غرب آسيا، والصراع الأوكراني، والوضع الأمني الدولي، والملف النووي السلمي الإيراني، مؤكدين على ضرورة بذل جهود مسؤولة لتخفيف التوترات وتعزيز السلام والعدالة الدوليين.

وفي إشارة إلى الاحتجاز غير المبرر للمواطنة الإيرانية السيدة مهدية اسفندياري، رحّب وزير خارجية بلادنا بقرار المحكمة الفرنسية بالإفراج عنها بشروط، ودعا إلى تسريع إجراءات تبرئتها والإفراج عنها وعودتها إلى إيران.

وأعرب وزير الخارجية عن قلقه العميق إزاء تزايد انتهاك سيادة القانون على المستوى الدولي، وإضعاف المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وخاصة في منطقة غرب آسيا، واستمرار جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وسائر دول المنطقة، مؤكدًا مسؤولية جميع الحكومات في حماية سيادة القانون، ووقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وإحقاق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومنع انتهاكات سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وأكد وزير خارجية بلادنا على حق إيران القانوني في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وذكّر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحسن نيتها وجديتها في إجراء مفاوضات معقولة وعقلانية لتقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وصرح بأن الأطراف التي انسحبت أولاً من خطة العمل الشاملة المشتركة في انتهاك واضح للقانون، ثم ارتكبت عدوانًا عسكريًا على إيران وهاجمت منشآت إيرانية بموجب الضمانات، يجب أن تتوقف عن نهجها المفرط والمتسلط وأن تُحاسب على أفعالها.

كما انتقد وزير الخارجية أداء الدول الأوروبية الثلاث في مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا مسؤوليتها عن الوضع الراهن، ودعا إلى نهج مسؤول ومستقل قائم على القانون الدولي، وخاصةً وفقًا للمادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي.

