عراقجي يتباحث هاتفياً مع نظيره الفنزويلي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، أجرى اتصالاً هاتفياً مساء الثلاثاء مع وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، "إيفان غيل بينتو"، لبحث العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في منطقة البحر الكاريبي.

وخلال هذا الاتصال الهاتفي، جرى استعراض العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية. وأكد الجانبان أهمية توسيع التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وكذلك في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر المستجدات في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية، واستعراض التطورات الدولية.

أدان وزير الخارجية عراقجي النهجَ الأمريكيَّ المتسلطَ تجاه فنزويلا وغيرها من الدول النامية المستقلة في نصف الكرة الغربي، واعتبر التهديدَ باستخدام القوة ضد هذا البلد مثالاً واضحاً على انتهاكٍ صارخٍ للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والمعايير الآمرة للقانون الدولي، وشدد على المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي في حماية مبادئ وأهداف الأمم المتحدة من الأحادية العدوانية للولايات المتحدة.

كما أشار عراقجي إلى تحركات الكيان الصهيوني في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية، واصفاً إياها بتهديدٍ كبيرٍ للسلام والاستقرار والهدوء في تلك المنطقة، وشدد على مسؤولية جميع الحكومات في معاقبة مسؤولي هذا الكيان الذين يُحاكمون بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الشنيعة.

وأكد وزير الخارجية الفنزويلي، مشيداً بالمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، على أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين طهران وكاراكاس، ومقاومةَ الشعب والحكومة الفنزويلية للضغوط والتدخلات غير القانونية للولايات المتحدة.

