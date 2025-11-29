مساعد وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البولندي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محمود حيدري، مساعد الوزير ومدير إدارة أوروبا الشرقية والبحر المتوسط في وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التقى بـ«باول كووال» رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البولندي.

وجرى هذا اللقاء، الذي حضره أيضاً السفير الإيراني في وارسو عيسى كاملي داخل مبنى البرلمان البولندي، حيث نوقشت مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدولية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين إيران وبولندا.

وأشار مدير إدارة أوروبا الشرقية والبحر المتوسط في الخارجية الإيرانية إلى الروابط التاريخية بين البلدين، والتي أسهمت في تشكيل صورة إيجابية لبولندا لدى الإيرانيين، مؤكداً أهمية التواصل والحوار المباشر للوصول إلى تفاهم ورؤية مشتركة، ومعلناً استعداد إيران لتطوير علاقاتها مع بولندا على جميع المستويات، ولاسيما في مجال التعاون البرلماني.

من جانبه، أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البولندي عن تقديره للصورة الإيجابية التي يحملها الشعب البولندي تجاه إيران، والمتأثرة بكرم الضيافة الذي أبداه الإيرانيون تجاه اللاجئين البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية، مرحّباً بأي تواصل يهدف إلى استمرار الحوار والتشاور مع الجانب الإيراني.

كما شدد الجانبان، مع الإشارة إلى مرور مئة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام المقبل، على أهمية الاستفادة من هذه المناسبة لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية.

