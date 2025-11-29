قادر وقدير ونواب.. سفينة الاسناد الايرانية "كردستان" مزودة بأنظمة صواريخ متطورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء بان قاعدة «كردستان» البحرية التابعة للقوة البحرية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انضمّت صباح اليوم، إلى أسطول البحرية بحضور القائد العام للجيش.

وتُظهر الصور المنشورة لهذه القاعدة البحرية أن السفينة مزودة على مقدّمة سطحها بمجموعة من منظومات التسليح الهجومية والدفاعية.

وفي القسم الأمامي من السطح، ثُبّتت ثمانية صواريخ كروز مضادة للسفن من طرازي «قادر» و«قدير» بمدى يبلغ 200 و300 كيلومتراً على التوالي.

إلى جانب ذلك، جُهّزت سفينة «كردستان» بصواريخ «نواب» للدفاع الجوي ذات الإطلاق العمودي. وتعدّ منظومة «نواب» من إنتاج خبراء وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، وقد نُصبت للمرة الأولى على زوارق الدورية القتالية من فئة «الشهيد سليماني» التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري.

ويبلغ مدى صاروخ «نواب» الدفاعي 25 كيلومتراً، وهو قادر على الاشتباك مع الأهداف على الارتفاعات المنخفضة. وقد صُممت هذه المنظومة خصيصاً للتصدي للأهداف المحلّقة على علو منخفض مثل المسيّرات وصواريخ الكروز، وتُزوَّد صواريخها برؤوس تفجيرية ذات صواعق قربية.

ومن شأن تجهيز سفينة «كردستان» بهذه المنظومة أن يعزّز الدفاع الجوي لمجموعات القطع البحرية القتالية، إضافة إلى تعزيز منظومات الدفاع الساحلي.

كما تُزوَّد سفينة الإسناد «كردستان» – إلى جانب ما سبق – بمسيّرات انتحارية من طراز «كيان» بمدى يقارب 2000 كيلومتر، ما يرفع قدراتها القتالية والهجومية بشكل ملحوظ.