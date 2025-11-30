تجاوز حجم التجارة الخارجية لإيران 76.5 مليار دولار أمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بلغ حجم التجارة الخارجية لإيران (إجمالي الصادرات والواردات) من بداية العام وحتى نهاية نوفمبر 131 مليونًا و54 ألف طن من السلع المتنوعة بقيمة 76 مليارًا و537 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 9.38% في القيمة وزيادة قدرها 1.53% في الوزن مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويضيف التقرير: خلال هذه الفترة، تم تصدير 105 ملايين و231 ألف طن من السلع المتنوعة بقيمة 36 مليارًا و997 مليون دولار أمريكي إلى مختلف الدول، بزيادة قدرها 1.17% في الوزن وانخفاض قدره 3.48% في القيمة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب التقرير، تم استيراد 25 مليون و823 ألف طن من البضائع بقيمة 39 مليار و540 مليون دولار إلى البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3 بالمائة في الوزن وانخفاض بنسبة 14.29 بالمائة في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

